La participation de l’Algérie à la 61e édition de la Foire internationale de Damas pourrait causer des dommages collatéraux aux dix entreprises algériennes participantes, qui se retrouveraient désormais menacées de sanctions par le gouvernement américain.

Dix exposants représentent l’Algérie sous l’égide du ministère du Commerce à la Foire internationale de Damas qui se tient du 28 août au 6 septembre, a annoncé la Société algérienne des foires et exportations (Safex) dans un communiqué diffusé mardi.

C’est la première fois après six ans d’absence que l’Algérie est représentée à cette foire, disposant d’un pavillon officiel d’une superficie de 300 m².

Les secteurs du bâtiment et des matériaux de construction, de l’agroalimentaire, de la mécanique, de l’électricité, du textile et le matériel avicole sont représentés par l’Algérie durant la foire, l’État algérien prenant en charge 80 % des frais de location des espaces d’exposition et d’acheminement des échantillons par le biais du Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE), géré par le ministère du Commerce.

Si le retour de l’Algérie à la Foire internationale de Damas constitue, comme l’affirme la Safex, « une excellente opportunité pour les exposants algériens pour développer des partenariats fructueux avec les entreprises syriennes et de la région du Moyen-Orient, afin de placer le produit national à l’export et générer des ressources dans le but évident de sortir de la dépendance quasi exclusive des hydrocarbures », la participation des dix entreprises algériennes (cinq privées et cinq étatiques) les expose également directement à des risques de sanctions du gouvernement américain.

En effet, l’ambassade des États-Unis à Damas a explicitement mis en garde le 23 août dernier les entreprises et individus qui participeraient la Foire internationale de Damas. « Les États-Unis découragent fortement les entreprises et individus à participer à la Foire internationale de Damas », a annoncé l’ambassade dans un communiqué diffusé sur le réseau social Facebook.

« Les entreprises ou les personnes qui envisagent de participer à la Foire internationale de Damas doivent savoir qu’en faisant affaire avec le régime sanctionné d’Assad ou de ses associés, elles pourraient également faire l’objet de sanctions américaines », a affirmé l’ambassade américaine à Damas. Un avertissement qu’elle a une nouvelle fois réitéré ce mardi à la veille de la foire.

« Nous réitérons notre mise en garde selon laquelle quiconque fait affaire avec le régime d’Assad ou ses associés s’expose à la possibilité de sanctions américaines », a averti l’ambassade.

Contacté par TSA, le directeur général de la Safex Tayeb Zitouni a affirmé ne pas être au courant d’éventuelles menaces américaines sur les entreprises algériennes.

« Nos relations avec la Syrie n’ont pas changé. Les entreprises syriennes participent chaque année à notre foire, nous ça fait six ans qu’on n’y a pas participé. Cette année l’opportunité s’est présentée de participer », a déclaré M. Zitouni, précisant que « la décision a été prise par un comité intersectoriel qui regroupe tous les ministères où le choix a été fait de participer à cette foire. Je ne suis pas au courant de ce qu’a dit l’ambassade américaine à Damas », a-t-il indiqué.

Source: PressTV