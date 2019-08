Le conseiller politique du président libanais, Pierre Raffoul, a réagi à la récente agression israélienne contre le Liban.

« Ce qui s’est passé est une agression israélienne qui nécessite une riposte. La position du président de la République dans ce contexte est claire », a-t-il souligné.

L’ancien ministre des affaires de la présidence libanaise s’est dit surpris « des positions des personnes qui prétendent être souveraines et qui ne tiennent aucune déclaration condamnant Israël ».

Et d’indiquer : « Nous sauvegardons notre dignité et notre pays. Toute personne qui s’oppose aux décisions étatiques protégeant le Liban et qui défend Israël d’une façon ou d’une autre doit être jugée. Nous avons témoigné d’une telle situation lors de la guerre de juillet où des personnalités voulaient la poursuite de la guerre jusqu’à l’élimination de la résistance ».

« Ceux qui n’adoptent pas des positions nationales ne connaissent pas le goût de la liberté et de la souveraineté. Malheureusement, ils ne comprennent que la dépendance », a-t-il ajouté.

Raffoul a souligné qu’« Israël a attaqué la banlieue sud et la Békaa et nous devons protéger la souveraineté du Liban ».

Il a en outre mis en relief l’unité nationale au niveau des trois présidences dans le but de défendre le Liban et de protéger ses territoires. M.Raffoul a également loué la position nationale du conseil supérieur de la défense qui a confirmé le droit des Libanais à défendre leur pays par tous les moyens contre toute agression.

Deux drones israéliens piégés sont tombés, dans la nuit de samedi à dimanche 25 aout, dans un quartier résidentiel de la banlieue de Beyrouth, causant des dégâts matériels dans un centre médiatique du Hezbollah et dans les domiciles avoisinants.

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a promis une riposte ferme à cette agression.

Sources: Rédaction + PressTV