Les autorités de l’occupation israéliennes ont ordonné ce mercredi 20 novembre la fermeture pour six mois de plusieurs organisations palestiniennes à Jérusalem al-Quds occupée.

Selon l’AFP, les bureaux de la Palestine TV, une chaîne de télévision liée à l’Autorité palestinienne, la société Al-Araz qui les héberge, ainsi qu’une mosquée, un centre de santé et un bureau rattaché au ministère de l’Education palestinien ont été contraints de fermer.

Le directeur de ce bureau et celui de la société Al-Araz à Jérusalem ont également été arrêtés et la correspondante de Palestine TV a été interrogée, a appris l’AFP de sources concordantes.

Pour les Palestiniens, cette démarche s’inscrit manifestement dans le cadre des efforts israéliens destinés à s’emparer de la totalité de Jérusalem, dont la partie orientale qui devrait revenir à un Etat palestinien, selon la vision de l’Autorité palestinienne.

« Il s’agit de la poursuite de la campagne du gouvernement israélien contre tout ce qui est palestinien dans Jérusalem occupée », a tancé Hanane Achraoui, haute responsable de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

« Je continuerai à mener une politique ferme contre toute tentative de l’Autorité palestinienne de violer notre souveraineté dans la capitale », a pour sa part déclaré le ministre israélien de la Sécurité intérieure Gilad Erdan pour justifier cette mesure.

Selon lui, la chaîne Palestine TV « diffuse un contenu anti-israélien et antisioniste » où « l’Etat d’Israël est parfois décrit comme responsable de crimes de guerre et de nettoyage ethnique ».

Pour le Centre palestinien pour le développement et la liberté de la presse (MADA), une ONG basée à Ramallah en Cisjordanie occupée, la fermeture du bureau de Palestine TV fait partie « des efforts d’Israël pour faire taire les médias et empêcher la diffusion de la version palestinienne, à travers une séries de répression contre les médias et les journalistes ».

Source: Avec AFP