La Russie a averti que le plan de l’administration américaine visant à déployer des milliers de soldats en Arabie saoudite ne ferait qu’ajouter aux tensions déjà existantes dans la région du Moyen-Orient.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, indique que l’intention des États-Unis d’envoyer de nouvelles unités en Arabie saoudite dans les semaines à venir entraîne une escalade de la tension dans la région du golfe Persique.

Cité par Sputnik, Mikhaïl Bogdanov a fait ces remarques le mercredi 20 novembre, un jour après que le président américain Donald Trump ait informé le Congrès de sa décision de déploiement, qui porterait à 3 000 le nombre total des soldats américains en Arabie saoudite.

Dans une lettre adressée au président du Sénat et au président de la Chambre des représentants, Trump a indiqué que le déploiement comprend des systèmes de radar et de missile, un escadron expéditionnaire aérien destiné à soutenir l’opération d’avions de combat américains en provenance d’Arabie saoudite et deux escadrons de chasseurs.

Le premier groupe de militaires américains est arrivé en Arabie saoudite et le reste arrivera dans « les prochaines semaines », lit-on dans la lettre, dont un exemplaire a été communiqué à la presse par la Maison-Blanche.

« Avec ces forces supplémentaires, le nombre total de membres des forces armées américaines dans le royaume des wahhabites s’élèvera à environ 3 000 personnes. Ces personnes resteront déployées aussi longtemps que leur présence sera nécessaire pour remplir les missions décrites », ajoute le communiqué.

Trump a également affirmé que le renforcement de l’armée américaine au Moyen-Orient visait à « protéger les intérêts des États-Unis et à renforcer dans la région ».

« Pour rassurer nos partenaires, dissuader davantage les actes de provocation iraniens et renforcer les capacités de défense régionales, des forces supplémentaires des États-Unis ont reçu l’ordre de se déployer au Moyen-Orient », a-t-il ajouté.

À rappeler qu’en septembre, le Pentagone a autorisé le déploiement supplémentaire de troupes américaines en Arabie saoudite. Trump a déclaré que Riyad paierait pour le déploiement de troupes américaines supplémentaires.

