A l’issue de sa rencontre hebdomadaire, le bloc parlementaire du Hezbollah a qualifié la menace adressée par l’ancien ambassadeur américain au Liban Jeffrey Feltman au peuple libanais de « promesse paradisiaque du diable »

Le mardi 19 novembre, et lors d’une audition devant le congrès américains, Feltman a menacé les Libanais de se plier aux diktats américains ou de subir le chaos

« Il s’agit d’une incitation prescrite qui découle de l’échec de la complexité inhérente de son auteur, ainsi que de son irréalisme et de son mépris délibéré pour l’esprit des Libanais » a jugé le communiqué du Hezbollah.

Le texte a aussi condamné, sans les nommer, certaines parties au Liban, qui contribuent d’après lui à attiser la rue, entravant de la sorte les tentatives de trouver un règlement à la crise que le Liban traverse.

« Contrairement aux contacts et aux débats intenses qui se déroulent entre les protagonistes , pour créer un climat favorable à la naissance d’un nouveau gouvernement, qui puisse porter le fardeau du pays, malgré une situation économique et monétaire difficile, tout en répondant aux exigences légitimes des citoyens, certains insistent pour exploiter la tension et les obstacles qui se dressent à la vie des Libanais, et danser sur leur souffrance et sur la crise en général » a-t-il déploré.

Il a accusé certains protagonistes de recourir à tous les moyens de provocation « en insultant et en empiétant sur les symboles et les dirigeants » des autres.

Il a aussi condamné le blocage des routes pour empêcher les gens de circuler librement entre les différentes régions libanaises.

« De quoi causer des pertes de vie et des blessés», a-t-il averti. Rappelant ce qui s’est passé le lundi dernier, lorsqu’un homme et une femme ont été tués, lorsque leur voiture a fait l’objet de tirs de pierre puis a pris feu, en se rendant de leur village dans le sud du Liban, en direction de la capitale.

Selon le député du Hezbollah, « vouloir que la tension persiste est le choix de ceux qui veulent compliquer davantage la situation, de ceux qui bloquent les route chaque fois que la vérité éclate ».

Et de poursuivre : « La crise qui frappe le pays nécessite pour son approche beaucoup d’honnêteté avec Dieu, avec soi, et avec les gens ».

Dans le communiqué qu’il a lu, l’élu du Hezbollah a indiqué les conclusions prises à l’issue d’une rencontre des députés du bloc qui, selon lui, a passé en revue les dernières évolutions et contacts en cours ainsi que les positions concernant la situation interne et le gouvernement.

La première conclusion est la suivante

« 1-Le gouvernement sortant a l’obligation constitutionnelle de s’acquitter de ses tâches dans la conduite des affaires de l’État et d’assumer ses responsabilités juridiques à l’égard du peuple libanais, en particulier à la lumière de la hausse des prix et de la détérioration de la monnaie nationale. Ce qui exige des mesures dissuasives immédiates pour restreindre les exploiteurs et garantir la nécessité de disposer de produits de base sur les marchés, contrôler la sécurité et protéger les droits des citoyens dans divers domaines. »

La deuxième conclusion est :

« 2-Pour remédier à la grave détérioration de la situation monétaire et économique du pays, il faut assumer la responsabilité nationale et être sensible à la nature et à l’ampleur des risques pour pouvoir prendre très rapidement des mesures pour enrayer la détérioration. Tout dépend de la formation d’un gouvernement harmonieux et compréhensif, doté d’une nouvelle méthodologie dans ses bases et ses procédures

La présidence d’un tel gouvernement ne sera soumise à aucun calcul éloigné de l’intérêt de la patrie. Ce sont les lois et les faits qui indiquent ce qui est disponible dans les circonstances actuelles, loin de toute tendance onirique ou de toute chute dans le piège du règlement des comptes.

La crise du pays est suffocante, il est impossible de mettre un terme à sa détérioration qu’à travers une entente entre tous ceux qui sont loyaux et en faisant bon usage des énergies disponibles et appropriées. »

Et le bloc du Hezbollah de conclure avec une recommandation adressée aux libanais :

« 3-Nous appelons tout le monde à s’écarter des méthodes de manœuvre qui tissent les positions qui exacerbent la crise et accroissent les risques, afin de se tourner vers les réalités, avec réalisme, courage, et une diligence pragmatique, concrète et sérieuse afin de surmonter les complications qui affecteront tout le monde. »

Toujours selon le communiqué lu par cheikh Ezzeddine, le bloc condamne la méthode employée pour semer la tension dans la rue, mobiliser des gangs sectaires et communautaires, ainsi que les insultes, les atteintes aux biens publics ou privés, les blocages de routes, les menaces et les chantages adresses aux citoyens.

Il appelé les dirigeants et les forces politiques à entamer une initiative destinée à contrôler ces pratiques, dans la mesure du possible, et à la considérer comme un devoir et une lutte moraux et nationaux.

Et de conclure sur une note sur la menace de Feltman au peuple libanais :

« Le choix des Libanais entre « pauvreté permanente ou bien-être potentiel », comme l’a indiqué dans sa plaidoirie de Feltman devant le Congrès américain, ressemble à « la promesse paradisiaque du diable ». En fait, il s’agit d’une incitation prescrite qui découle de l’échec de la complexité inhérente de son auteur, ainsi que de son irréalisme et de son mépris délibéré pour l’esprit des Libanais. Elle implique une confiscation préalable de la position et de la dignité nationales, ce qui est absolument rejeté par notre grand peuple libanais ».