Le vice-ministre iranien des AE s’est rendu ce samedi 30 novembre en Chine, pour consolider un pacte stratégique avec un fort intéressant volet économique pour les deux parties.

« Je suis arrivé à Pékin à l’invitation de mon homologue chinois. Mon objectif principal est de poursuivre les consultations politiques entre les deux pays au sujet du plan global d’action conjoint (PGAC) », a indiqué Abbas Araqchi, devant les journalistes, rapporte le site francophone de la télévision iranienne Press TV.

« Les relations entre l’Iran et la Chine sont au beau fixe. En dépit des chocs provoqués par le retrait américain dans nos relations économiques avec les autres pays, nous sommes en train de trouver de nouveaux systèmes de paiement avec nos partenaires économiques notamment la Chine », a-t-il souligné.

« Nous avons mis au point de nouveaux mécanismes et les relations économiques entre Téhéran et Pékin ont retrouvé leur stabilité. Cependant il faut enlever les obstacles existants et développer nos relations économiques » a indiqué le vice-ministre iranien des Affaires étrangères.

Source: Avec Press Tv