Le commandant de la marine iranienne a annoncé l’ouverture d’un chantier pour la construction d’un tout nouveau « destroyer lourd » dont le poids varie entre 5000 et 7000 tonnes, lequel sera activé dans les missions navales de longue durée. Ce destroyer lourd s’appelle « Neguin ». Même si plus de détails n’ont pas été fournis sur le destroyer, on sait pourtant qu’en déplaçant pas moins de 7000 tonnes d’eau, Neguin, se place dans la même classe que les plus puissants destroyers du monde.

Un nouveau destroyer ultramoderne baptisé « Dena » rejoindrait bientôt la Flotte iranienne. L’annonce a été faite le 27 novembre par le commandant de la marine iranienne. Le navire a été entièrement conçu et fabriqué par des experts militaires nationaux et devrait rejoindre la marine iranienne dans les mois à venir.

Le contre-amiral Khanzadi a salué les récents succès de la marine iranienne et a déclaré que l’augmentation des forces de la dissuasion via l’expansion des capacités navales en eaux libres était à l’ordre du jour de la marine iranienne.

Le destroyer Dena devrait être mis en service entre le 1er janvier et le 19 février 2020.

Interviewé par l’agence Tasnim, le commandant iranien a précisé que Dena était un nouveau destroyer de la classe Modje (Vague en persan) similaire aux destroyers Jamaran et Sahand, ajoutant qu’il disposait de nouvelles capacités par rapport aux autres destroyers iraniens.

Du point de vue de taille et de poids, les destroyers de la classe Modje sont similaires aux corvettes modernes. D’une longueur de 95 mètres, ils ont une capacité de déplacement de 1 500 tonnes et possèdent 2 moteurs de 10 000 hp (7 500 kW), et 4 générateurs diesel de 740 hp (550 kW).

Les observateurs politiques soulignent la coïncidence de cette série de dévoilement avec l’accostage de l’USS Lincoln à Bahreïn. La flotte de guerre iranienne est de surcroît dotée de missiles et d’autres engins de guerre particulièrement efficaces :

Des missiles antinavires Noor ou Qader ;

Des canons d’artillerie Fajr-27 de 1 × 76 mm ;

Des canons d’artillerie Fath-40 de 1 x 40 mm ;

Des canons antiaériens Oerlikon ;

Des missiles sol-air Mehrab ;

Des torpilles triples de 324 mm ;

Des mitrailleuses lourdes de 12,7 mm.

Le commandant Khanzadi a également déclaré que le destroyer de fabrication nationale Damavand, qui s’est écrasé dans une jetée en janvier dernier, sera remis en service d’ici la fin mars 2020 avec des engins avancés, y compris des missiles à lancement vertical.

La marine iranienne a annoncé en décembre son intention de fabriquer un trimaran (bateau à trois coques) appelé Safineh, destiné à être utilisé dans les opérations de guerre côtière asymétrique et les opérations de réaction rapide. Le modèle du navire lourd, long de 100 mètres et bénéficiant de la technologie des trimarans, a été dévoilé à la fin de l’année dernière.

En outre, Safineh se distingue par une faible résistance hydrodynamique à haute vitesse et un système de propulsion flottant adapté aux dimensions et à la vitesse correspondante. Il convient de noter que ces navires de guerre sont spécifiquement annoncés pour la marine iranienne, distincte de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

La marine iranienne est une force stratégique, avec ses grands navires de guerre, tandis que la marine du CGRI se concentre principalement sur des navires plus petits, aptes à des escarmouches et visant spécifiquement à démanteler de grands combattants de surface tels qu’un porte-avions de la US Navy.

La marine iranienne est dans un état de modernisation extrême, pour rivaliser avec les États-Unis et d’autres forces navales mondiales.

Source: Avec AlManar+PressTV+AFP