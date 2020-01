Mohsen Rezaï, ancien commandant en chef des Gardiens de la Révolution et aujourd’hui secrétaire du Conseil de discernement – un poste clé du système politique iranien – a mis en garde Israël contre des représailles armées si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace de frapper 52 sites iraniens.

«Monsieur Trump, vous avez tweeté que vous allez attaquer 52 cibles en Iran ? Vous avez tweeté que vous attaqueriez de nouveau si l’Iran se venge ?», a déclaré Mohsen Rezaï, cité par l’agence iranienne Isna, avant de poursuivre : «Soyez certain que l’Iran réduira [alors] Haïfa et les centres [urbains] israéliens en poussière d’une façon telle qu’Israël serait rayé de la surface du globe.»

Et d’affirmer, sur son compte Twitter : «Si l’Amérique prend la moindre mesure après notre riposte militaire, nous réduirons Tel-Aviv et Haïfa en poussière.»

Les tensions entre Téhéran et Washington connaissent un nouveau regain depuis l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani et du numéro deux du Hachd Chaabi et huit de leurs compagnons, le 3 janvier par une frappe aérienne américaine à Bagdad. Figure charismatique et populaire en Iran, le général Soleimani était le chef de la Force Qods, unité d’élite des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, et le chef de l’axe de la Résistance dans la région.

L’Iran a promis de le venger, par une action «militaire», mais Donald Trump a annoncé le 4 janvier être prêt à frapper 52 sites en Iran, «très rapidement et très durement» si la République islamique s’en prenait à des intérêts américains.

Certains de ces sites iraniens «sont de très haut niveau et très importants pour l’Iran et pour la culture iranienne», a-t-il affirmé sur Twitter.

Source: Avec RT