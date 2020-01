Le doyen des prisonniers syriens dans les geôles israéliennes Sodki al-Maqt a été libéré ce vendredi 10 janvier avant d’avoir purgé sa peine de 14 années. C’est sa deuxième libération de ces geôles.

Originaire du Golan syrien occupé, il avait été arrêté en février 2015 dans sa localité occupée, Majdal Chams, pour avoir révélé la collaboration étroite entre l’armée israélienne et les miliciens du front al-Nosra, qui était alors la branche d’Al-Qaïda en Syrie.

Maqt était bien connu des autorités pénitentiaires de l’occupation israélienne pour avoir passé 27 ans dans leur prisons pour participation à la résistance. Il n’a été libéré en 2012. Au moment où une guerre par procuration brulait son pays.

Lors d’un entretien avec la télévision Al-Manar, il a présenté ses condoléances pour le martyre du chef de l’unité al-Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, le général Qassem Soleimani, tué dans un raid aérien américain en Irak.

« Nous resteront fidèles à son sang qui nous a protégés et nous lui devons beaucoup… Ce sang brûlera la terre sous les pieds des envahisseurs », a-t-il assuré.

« Le Golan est arabe comme la Palestine est arabe. Il n’y a pas de place pour les ennemis sur le sol arabe. Comme nous avons triomphé dans cette bataille, nous triompherons dans les autres pour libérer le Golan et la Palestine », a-t-il affirmé.

L’entité sioniste occupe les deux tiers du Golan syrien depuis 1967 et l’a annexé.

Selon lui, « le deal du siècle finira dans la poubelle de l’histoire et aucun homme libre de l’acceptera ».

L’ex-détenu a aussi révélé avoir refusé une proposition israélienne de libération, un mois plus tôt, à condition qu’il ne retourne pas à Damas.

« Je n’ai pas accepté cette proposition. J’aurais préféré non seulement rester détenu mais tout sacrifier », a-t-il dit.

« Ils m’ont informé dans la nuit d’hier qu’ils allaient me libérer vers le Golan, là où je suis né, sans condition », a-t-il ajouté.

Il a aussi fait part de son souhait que son compatriote Aml Fawzi Abou Saleh puisse lui aussi être libéré. Il a été arrêté en 2016, suite à une opération contre une ambulance israélienne qui transportait des terroristes du front al-Nosra.

Lors d’une interview avec la télévision al-Mayadeen TV, il a indiqué que la première chose qu’il allait faire est de visiter la tombe de sa mère qui est décédée lors de son incarcération.

Il a aussi adressé ses salutations aux résistants libanais, à leur tête le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah.

