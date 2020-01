L’armée syrienne a annoncé qu’elle avait repoussé une attaque de terroristes du Front al-Nosra au sud-est d’Idlib et causé des dommages à leurs forces et à leurs dispositifs.

Après avoir repoussé l’attaque des terroristes du Front al-Nosra, les forces de l’armée syrienne ont pris le contrôle du village de Samka.

L’agence officielle de presse syrienne, SANA a déclaré que des troupes de l’armée déployée à Rif Ma’arat al-Numan, ont repoussé les frappes à grande échelle des terroristes du front al-Nosra et de leurs groupuscules affiliés.

Selon le rapport, l’attaque, dirigée par Hay’at Tahrir al-Cham, affilié à Al-Qaïda, visait les villes d’al-Tah, Abu Hurif et al-Samaka.

Les groupes terroristes ont mené, jeudi 23 janvier, une attaque de grande envergure sur ces villes en utilisant une variété d’armes et de voitures piégées.

Le site d’information Al-Masdar News a partagé une vidéo, le vendredi 24 janvier, montrant des renforts de l’armée syrienne qui sont progressivement arrivés à Idlib pour renforcer les lignes de front dans le sud d’Idlib alors qu’ils se préparaient à repousser les terroristes plus vers la zone nord du pays.

L’attaque contre Abu Dafna, menée par Hay’at Tahrir Al-Cham a contraint l’armée arabe syrienne à déployer plus de troupes sur ce front.

Alors que l’armée syrienne a pu repousser l’attaque des terroristes, elle cherche à l’heure actuelle à renforcer les défenses et à préparer un nouvel assaut contre la ville clé de Ma’arat al-Numan, a rapporté Al-Masdar News.

Les unités de l’armée ont été redéployées en direction du village d’al-Samaka après l’avoir débarrassé des terroristes, a ajouté le journaliste. Les opérations de l’armée se poursuivent en direction d’Al-Tih-Abu Jreif jusqu’à ce qu’elles aboutissent, a indiqué le journaliste.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 40 militaires syriens avaient été tués et 77 blessés lors d’affrontements récents avec des terroristes installés à Idlib au cours de la période du 16 au 19 janvier.

Alors que l’axe de la Résistance en Syrie, soutenu par la Russie avait récemment obtenu des percées remarquables dans les lignes du front d’Idlib, la soi-disant coalition internationale, avec à sa tête les États-Unis tente d’affaiblir l’allié russe de l’armée syrienne.

Dans le même cadre, l’armée américaine a dressé le lundi 20 janvier, pour la première fois, un poste de contrôle sur la route M-4, ce qui a effectivement empêché les militaires russes de se diriger vers leur base aérienne à Qamichli.

Le point de contrôle est situé dans la zone de Sikhur et coupe en fait tout mouvement vers l’aérodrome militaire russe depuis la partie ouest de la Syrie : « Les forces américaines continuent de bloquer la section de Tell Tamar à la ville de Qamichli sur la route internationale M4 en forçant l’armée syrienne et les troupes russes à circuler et à se diriger en direction de la base aérienne », rapporte le Rojava Network.

Le Pentagone a clairement l’intention de contrer l’approvisionnement de la base aérienne militaire russe et des patrouilles militaires dans le nord-est de la Syrie, un état qui exige de la part de la Russie « une réponse ferme ». « Les spécialistes, à leur tour, attirent l’attention sur le fait que les actions déstabilisatrices de l’armée américaine pourront pousser la Russie à riposter, faisant appel à des patrouilles militaires avec des armes blindées, des avions militaires, des hélicoptères », souligne Al-Masdar News.

Source: Avec PressTV