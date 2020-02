Sur la Toile, une vidéo sur un échange entre les soldats israéliens de l’occupation et les jeunes manifestants palestiniens en Cisjordanie occupée a fait un buzz.

Alors que ces derniers protestaient contre l’annonce par le Président US Donald Trump du nouveau plan pour le règlement du conflit israélo-palestinien, un soldat israélien s’est adressé à eux leur demandant un moment de repos. Les images semblent avoir été prises dans la ville d’al-Khalil Hébron le dimanche 2 février.

« Est-ce qu’on peut prendre un peu de repos ? 10 minutes. Vous partez, nous partons ! », a-t-il dit en arabe, avec l’accent palestinien.

En réponse, la voix d’un palestinien se fait entendre, inintelligible. Suivie d’un jet de pierres.

Ce à quoi le soldat a répliqué : « nous ne partirons pas. Nous restons ici »

Dans les territoires palestiniens occupés, les manifestations sont montées d’un cran ces derniers jours, pour dénoncer le plan de Trump annoncé le mardi 28 janvier, et qui bafouent des droits du peuple palestinien.

Au milieu

Selon ce plan, il est question d’un soi-disant Etat palestinien sur à peine 40% de la Cisjordanie occupée, dans une zone morcelée, nécessairement non militarisée, sans aucune souveraineté et sans l’est de Jérusalem al-Quds occupée où se trouvent les lieux saints de l’islam, dont l’esplanade des mosquées. Trump accorde au Israéliens le feu vert pour annexer les colonies juives en Cisjordanie, ansi que la vallée du Jourdain. Quant aux réfugiés palestiniens disséminés dans les pays arabes, ils devraient y être implantés et n’auront pas le droit de retourner chex eux.