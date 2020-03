Les Etats-Unis et ‘Israël’ ont annulé un exercice militaire conjoint à cause du nouveau coronavirus, a annoncé jeudi 5 mars le commandement américain pour l’Europe, basé en Allemagne.

« Cette décision est conforme aux récentes directives du ministère israélien de la Santé au sujet du Covid-19 et constitue une mesure de précaution pour garantir la santé et la sécurité de tous les participants », explique le commandement américain.

Cet exercice, baptisé « Juniper Cobra », est organisé entre les deux pays à intervalles réguliers.

Quelque 2.500 soldats américains, stationnés pour partie en Allemagne, devaient au total se rendre en ‘Israël’ pour participer à l’exercice, censé durer deux semaines, selon les forces d’occupation israéliennes.

Or ‘Israël’ a annoncé mercredi avoir décidé d’interdire, sauf à de rares exceptions, l’entrée aux citoyens français, allemands, espagnols, autrichiens et suisses non résidents afin d’éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Avec l’Italie et la France, l’Allemagne est l’un des principaux foyers du nouveau coronavirus en Europe.

Les autorités d’occupation avaient déjà interdit l’accès au pays aux Italiens et à des ressortissants de plusieurs pays asiatiques dont le Japon, la Corée du Sud et la Chine, où l’épidémie a pris naissance en décembre.

L’exercice devait consister, selon les forces de sécurité israéliennes, en un déploiement des soldats américains, aux côtés d’un millier de soldats de Tsahal, pour un exercice lié à la défense aérienne.

Source: Avec AFP