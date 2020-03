Alors que l’épidémie de COVID-19 se répand à travers le monde, nombreux sont les malades à avoir déjà complètement guéri du nouveau coronavirus, notamment en Chine, a annoncé lundi 9 mars Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

En Chine, plus de 70% des malades touchés par le nouveau coronavirus se sont complètement rétablis, a déclaré lundi 9 mars lors d’un point presse à Genève le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Sur les 80.000 cas recensés en Chine [berceau de l’épidémie due au nouveau coronavirus, ndlr], plus de 70 % ont guéri», a-t-il détaillé.

D’après l’OMS, il s’agit de plus de 58.600 personnes. À signaler qu’en Chine, la mortalité de ce virus est 20% supérieure chez les personnes âgées de plus de 80 ans, de 13% chez des patients présentant une maladie cardiovasculaire, de 9% chez ceux atteints de diabète, de 8% chez des personnes souffrant de problèmes respiratoires et de 7,5% des malades du cancer. Les spécialistes constatent par ailleurs que pour une large majorité des personnes contaminées, la maladie ne se développe que sous une forme légère.

Le 31 décembre, les autorités chinoises ont informé l’Organisation mondiale de la Santé d’une flambée de pneumonie inconnue à Wuhan, ville dans la province du Hubei en Chine centrale. Il s’agissait de la manifestation d’un nouveau coronavirus, baptisée COVID-19 par l’OMS.

Ce coronavirus est devenu une préoccupation mondiale, et chaque pays tente aujourd’hui de prendre des mesures pour protéger sa population menacée par la propagation de l’agent pathogène.

Source: Sputnik