Le chef de la diplomatie iranienne Mohamad Jawad Zarif a assuré que le danger le plus important qui menace les Iraniens est dû aux sanctions imposées par les Etats-Unis contre son pays.

« Le plus gros danger que les Iraniens affrontent est le fruit des sanctions que les Etats-Unis imposent à notre pays. Les Iraniens souffrent aujourd’hui en raison de cet embargo, l’un des plus durs del’histoire, et qui est contraires au traité des Nations unies et du droit international », a-t-il tweeté sur sa page, en s’adressant pour la fête du nouvel an perse, Nourouz, aux peuples et aux gouvernements qui la célèbre.

« L’embargo économique qui nous est imposé nous a privés de mener à terme les transactions commerciales légitimes et de profiter de nos richesses et de nos ressources qui contribuent à assouvir les besoins des citoyens, dont ceux liés à la santé et aux premières nécessités quotidiennes », a-t-il ajouté

Et de poursuivre : « dans des circonstances pareilles qui envahissent le monde, ils (les USA, ndlr) s’abstiennent avec mépris de lever l’embargo illégal contre l’Iran ce qui entrave l’achat de médicaments et d’équipements médicaux indispensables pour le peuple ».

« L’Iran fait partie des pays qui ont beaucoup souffert du coronavirus. Dans une situation pareille et a l’instar des autres peuples, nous œuvrons pour lutter contre ce virus et il nous faut collaborer ensemble pour lever le niveau de confrontation sur ce plan », a-t-il aussi écrit sur sa page Twitter.

Selon le bilan officiel le plus récent des victimes du nouveau coronavirus en Iran, ce sont 1284 Iraniens qui sont décédés et 18.407 qui sont contaminés.