Avec 26.574 cas, les États-Unis sont devenus le troisième pays du monde en termes de nombre d’infectés alors que l’épidémie gagne du terrain en Afrique.

Cuba a dépêché en Italie une équipe de 52 médecins et infirmiers, la Russie s’apprête également à y envoyer des virologues et de l’équipement.

Désormais, ce sont la Chine, l’Italie et les États-Unis qui comptent le plus grand nombre d’infectés, selon des données publiées sur le site du projet de l’université Johns-Hopkins.

26.574 cas ont été signalés aux États-Unis. 336 personnes sont mortes, 176 ont guéri.

La Chine reste en première place quant au nombre de personnes infectées (81.345). Elle est suivie par l’Italie (53.578), les États-Unis (26.574) et l’Espagne (24.926). Parmi les pays en comptant également un grand nombre figurent l’Iran (20.610) , l’Allemagne (16.662), et la France (14.459).

Plus de 291.420 cas de coronavirus ont été détectés dans 165 pays et territoires depuis le début de cette épidémie qui a fait au moins 12.725 morts, selon un bilan établi par l’AFP samedi à 19h00 GMT.

Depuis le comptage de l’AFP, réalisé la veille le vendredi 20 mars à 19h00 GMT, 1.598 nouveaux décès et 32.485 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Le 22 mars, le nombre de personnes infectées était de 306.395 dans le monde. Au total, 13.031 décès ont été enregistrés, 92.335 personnes ont guéri.

La situation s’aggrave en Afrique

Le Rwanda a annoncé samedi le confinement de sa population et la fermeture des frontières pour endiguer l’épidémie, ce qui compte parmi les mesures les plus drastiques prises en Afrique subsaharienne, une région au système de santé fragile où le nombre d’infections ne cesse de grimper.

Six décès y ont été enregistrés jusqu’à présent: trois au Burkina Faso, un au Gabon, un sur l’île Maurice et un en République démocratique du Congo, à Kinshasa.

Plus de 500 contaminations ont été rapportées le20 mars en Afrique subsaharienne, selon les autorités des pays concernés, et200 en Afrique du Sud, le plus grand nombre de cas sur le continent.

Voici la situation de ce dimanche 22 mars:

La Défense russe enverra un groupe aérien en Italie

L’Italie arrête toutes les activités de production non indispensables pour garantir l’approvisionnement des biens essentiels et durcit les règles de confinement avec fermeture de tous les espaces verts.

En France, restrictions supplémentaires de la circulation et couvre-feu dans plusieurs villes du sud.

Cuba envoie en Italie des médecins ayant combattu la fièvre Ebola

Couvre-feu imposé en Haïti, en République dominicaine, en Jordanie, en Roumanie et au Burkina Faso.

Trouver les malades et leurs contacts

Les pays ne peuvent pas simplement confiner leurs populations pour vaincre le coronavirus, a déclaré dimanche le principal expert des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, ajoutant que des mesures de santé publique étaient nécessaires pour éviter une résurgence du virus plus tard.

«Ce sur quoi nous devons vraiment nous concentrer, c’est trouver ceux qui sont malades, ceux qui ont le virus, et les isoler, trouver leurs contacts et les isoler», a déclaré Mike Ryan dans une interview au Andrew Marr Show de la BBC.

«Si nous ne mettons pas en place de sérieuses mesures de santé publique maintenant, lorsque ces restrictions de mouvement et ces fermetures seront levées, le danger est que la maladie remonte.»

Selon lui, l’Europe doit suivre les exemples de la Chine, de Singapour et de la Corée du Sud, qui ont imposé des restrictions de mouvement et des mesures rigoureuses pour tester tous les cas suspects possibles.

Source: Avce Sputnik