Le porte-parole des Forces armées yéménites (armée + Ansarullah) a déclaré, lundi 23 mars, que plus de 10 mille officiers et militaires saoudiens avaient été tués et blessés depuis mars 2015.

Lors d’une conférence de presse consacrée à offrir un bilan sur les cinq années de résistance des combattants yéménites et les dégâts matériels et humains causés, le général Yehya Sarii a dit que les forces de l’armée et les combattants d’Ansarullah avaient fait tout leur possible pour combattre les agresseurs et défendre le peuple yéménite.

Les pertes dans les rangs de l’ennemi

« Selon nos informations, basées sur les collectes de renseignements, 4200 officiers et soldats saoudiens ont été abattus depuis 2015. Alors que les autorités ennemies ont reconnu la mort de plus de 2000 militaires. Le nombre des pertes humaines le plus lourd est parmi les forces saoudiennes », a expliqué M.Sarii, cité par AlManar.

Et de poursuivre: « Côté de l’ennemi émirati, plus 1240 militaires d’entre eux ont été tués et blessés, alors qu’Abou Dhabi a fait état de la mort de 120 soldats et officiers seulement ».

« S’agissant des mercenaires issus du Soudan frère, le chiffre des morts s’établit à 4253 et celui des blessés à plus de 3000 militaires », a précisé M.Sarii.

« Il en est de même pour les mercenaires yéménites qui ont subi de lourdes pertes, soit 22000 tués et blessés », a-t-il détaillé avant de les prier à revenir sur leur décision et « à se tenir aux côtés du Yémen et des Yéménites ».

Les capacités défensives

Ailleurs dans sa conférence de presse, M.Sarii a mis l’accent sur les capacités défensives de l’armée yéménite.

Il a indiqué que la défense aérienne de l’armée et d’Ansarullah avaient mené, depuis le début de la guerre saoudienne contre le Yémen en mars 2015, plus de 721 opérations visant à abattre ou à chasser les avions de combat de la coalition saoudienne.

« La DCA de l’armée et des comités populaires ont réussi à abattre plus de 371 avions de combat, chasseurs et hélicoptères Apache depuis le début de l’agression saoudienne », a-t-il précisé.

Il a dit qu’au cours des cinq dernières années, 5 278 opérations ont été menées contre les agresseurs, dont 1 686 au cours de l’année 2019, a rapporté le site PressTV.

Selon lui, les forces yéménites ont par ailleurs réussi à déjouer et à repousser 5 426 attaques des forces de la coalition saoudienne.

Le général Sarii a également évoqué les capacités de la marine yéménite, affirmant que la marine et la défense côtière ont effectué plus de 29 opérations pour cibler les navires et bateaux ennemis depuis mars 2015.

Il a également ajouté que les forces yéménites et les combattants d’Ansarullah avaient détruit plus de 8 487 chars, véhicules militaires, véhicules blindés et bulldozers ennemis pendant les cinq dernières années.

Tirs de missiles

En ce qui concerne les frappes aux missiles, le porte-parole de l’armée yéménite a déclaré que plus de 1 067 missiles balistiques avaient été tirés sur les positions de l’agresseur saoudien sur le sol yéménite et dans les territoires du Royaume détruisant ainsi un certain nombre de bases militaires et d’installations vitales de l’ennemi.

« Nos nouveaux systèmes de missiles sont extrêmement avancés en termes de vitesse et de puissance de destruction », a-t-il déclaré, faisant référence aux missiles récemment dévoilés par l’armée.

Il a affirmé que l’unité des drones de l’armée yéménite et des Comités populaires avait mené au total 4 116 opérations militaires depuis 2015.

La 6ème année sera plus douloureuse pour l’ennemi

Le porte-parole des forces yéménites a enfin mis en garde les pays agresseurs et les mercenaires à leur solde disant que les forces yéménites surprendront les ennemies dans la sixième année de guerre s’ils poursuivaient leurs agressions.

« Nos forces sont totalement prêtes à toutes les options et à asséner des frappes douloureuses à l’économie des pays de l’agression. Nous serons aux ordres de notre leader Sayed Abdel Malek al-Houthi », a lancé le général Sarii. Il a dans ce contexte sommé tous les nobles du Yémen, qu’il soit du nord ou du sud, à rejoindre la bataille de la libération du pays et faire partie de cette période historique ».

Rappelons que le 26 mars marque la fin de la cinquième année de l’agression menée par l’Arabie saoudite et ses alliés contre le Yémen qui a causé la mort des dizaines de milliers de civils, déplacé des millions d’autres et détruit les infrastructures de ce pays le plus pauvre de la péninsule.

Le tout dans un mutisme douteux sur le plan international.