Dans le cadre de sa lutte contre le coronavirus, le Hezbollah a déployé plus de 20 000 personnels soignants, un hôpital déjà fonctionnel dédié au covid-19, quatre autres hôpitaux désaffectés en cours de rénovation et d’équipement, 32 centres médicaux, 3 hôpitaux de campagne, hôtels entiers loués pour les quarantaines…

Le Hezbollah a organisé, le mardi 31 mars, une tournée aux journalistes pour les informer de certains volets du plan global d’assistance à l’Etat et à la société libanaise afin de surmonter la pandémie du nouveau coronavirus.

Le Hezbollah a inauguré deux centres de dépistage, une flotte d’ambulances équipées pour la plupart de respirateurs, ainsi qu’un hôpital entièrement réorganisé pour pouvoir accueillir les malades du Covid-19.

Les moyens mis à disposition par le Hezbollah comprennent également un centre d’appels d’urgence, trois centres de quarantaine pouvant aller jusqu’à 1.000 lits, ainsi que 64 antennes sociales pour aider les familles dans le besoin.

« Notre objectif est de soulager les hôpitaux publics et le gouvernement », a expliqué Hussein Fadlallah, le responsable de la région de Beyrouth du parti, qui a ajouté que le mouvement mettait également à disposition son contingent de 25.000 volontaires et ses médecins.

« Le niveau de préparation est le même que pour une guerre, même si les objectifs sont différents », a-t-il affirmé.

494 cas de contamination au coronavirus ont été diagnostiqués jusqu’à ce jeudi 2 avril 2020, a fait savoir le ministère de la Santé publique dans son rapport quotidien, cité par l’agence officielle ANI. Et d’ajouter: 15 nouvelles personnes ont été testées positives le mercredi 1er avril et quatre patients ont péri, portant le nombre de morts à 16.

Centre social

S’agissant de l’entraide sociale, le responsable médiatique du parti dans la région de Beyrouth, Abou Hadi Karim, a affirmé que le Hezbollah est dans l’obligation de se tenir aux côtés des gens, notant que plan du Liban a été établi au niveau de tout le territoire libanais, rapporte le site AlAhed.

Il a précisé que les services couvrent le volet social et alimentaire de la crise, en plus du volet médical et hospitalier. Il a ajouté que les cellules de crise œuvrent également pour assurer le courant électrique, puisque plusieurs familles ne sont plus en mesure d’en payer les frais.

«Nous œuvrons pour affronter ces circonstances avec les potentialités disponibles. Ce centre social comprend deux sections. Le premier consacré à l’accueil des dons et le second à l’emballage des aides», a-t-il expliqué, évoquant la coopération avec des comités dans les quartiers pour identifier les familles dans le besoin.

Selon ses dires, le problème est d’une grande ampleur, vu que 90% des habitants confinés ne sont pas des salariés, mais exercent des libres professions et ont cessé leurs travaux, privés de tout revenu.

Des femmes font des dons de leurs bijoux

Samar Hamadé, membre des comités des femmes du Hezbollah, a évoqué la nécessité de l’entraide sociale, afin de subvenir aux besoins des personnes lésées par la crise.

Elle a affirmé à AlAhed que le Hezbollah exploite toutes ses potentialités en matière de ressources humaines, en coopération avec les donateurs qui offrent ce qu’ils peuvent.

Remerciant tous les donateurs, Hamadé a evoqué des femmes qui ont fait don de leurs bijoux pour assurer les besoins des familles démunies.

Un hôpital dédié au Covid-19

Le directeur général de l’hôpital Saint-Georges, déjà consacré aux patients du nouveau coronavirus, Hassan Olleik, a rappelé que cet établissement hospitalier fait partie de l’hôpital Al-Rassoul Al-Azam (S).

Le projet d’accueil des patients du Covid-19 a pour objectif de servir tous les citoyens, a-t-il noté.

M.Olleik a exposé toutes les démarches prises pour transformer l’hôpital Saint-Georges en centre de traitement des patients du Covid-19, même au niveau de la formation du personnel de la Santé et au niveau logistique.

Source: Divers