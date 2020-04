Une force sioniste a tenté de pénétrer dans une zone neutre au sud d’Adaisseh, provoquant la mobilisation de l’armée libanaise.

Selon le correspondant d’Al-Manar au Liban-sud, « une force de l’infanterie sioniste accompagnée d’éléments d’ingénierie, d’un bulldozer militaire et d’un char de type Merkava avaient franchi la porte du mur et pénétré dans les territoires libanais occupés (retenus) au sud de la ville d’Al-Adayssah et ont installé une tente avec du matériel à l’intérieur.

Notre correspondant a souligné que l’armée libanaise s’était déployée dans la région pour empêcher la violation des terres libérées et que les forces de la FINUL ont dû intervenir pour séparer les deux parties avant que les forces de l’occupation israélienne ne se retirent après quatre heures.

Source: Al-Manar