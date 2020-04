Un chef sécuritaire de la coalition de milices jihadistes takfiristes Hayat Tahrir al-Cham a été tué dans la province ouest d’Alep, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une instance médiatique de l’opposition armée pro occidentale, dont le siège se trouve à Londres.

La victime qui n’a pas été identifiée aurait été abattue par des hommes armés, non identifiés non plus.

Selon l’OSDH, quelques 627 personnes ont été liquidées ou tuées dans des attentats aux engins piégés, dans des tirs de feu ou dans des opérations de kidnapping et de liquidation, perpétrés depuis avril 2018, dans les provinces d’Idleb, Alep, Lattaquié et Hama.

68 d’entre eux seraient de nationalités somalienne, ouzbek, asiatique, jordanienne, turque, ou originaires des pays du Golf ou du Caucase.

Ce samedi 18 avril, un engin explosif a explosé à côté d’une voiture dans la ville d’Afrine, au nord-ouest de la province d’Alep, blessant trois personnes, selon l’OSDH. Cette région est contrôlée par les forces turques et leurs alliés syriens

Entretemps, la Turquie continue de dépêcher des renforts militaires vers la province d’Idleb. 15 véhicules ont franchi le poste frontalier de Kfar Loucine avec la province turque d’Iskenderun. Selon l’OSDH, depuis le cessez-le-feu décrété le mois de mars dernier, ce sont 2680 véhicules turcs qui sont entrés en territoire syrien. Leur nombre dans cette province et celle d’Alep s’élèverait à 6085.

Toujours dans cette province, HTC (HTS) aurait renoncé à sa décision d’ouvrir le passage commercial situé à Sarakeb, sur l’autoroute M4, ligne de démarcation avec les zones contrôlées par les forces gouvernementales syriennes. Et ce sous la pression de certains groupes armés qui ont menacé via les réseaux sociaux d’organiser des rassemblements pour protester contre cette démarche.

Sachant que cette décision avait été prise initialement lors d’une réunion organisée à Bab al-Hawa, passage frontalier d’Idleb avec la Turquie, à la demande des commerçants qui réclament l’écoulement de leurs marchandises entassées, indique l’OSDH.