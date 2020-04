Le chef de la force maritime du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI), le contre-amiral Ali Reza Tangsiri a révélé que son pays a fabriqué de missiles mer-mer et de torpides d’une portée de 700 km de

En énumérant les diverses réalisations du Corps des gardiens de la Révolution islamique CGRI dans le domaine militaire au cours des 40 dernières années, il a déclaré: « Notre situation n’est en rien comparable au passé, et le CGRI et la marine construisent toutes sortes de missiles, de navires et de destroyers, et de nombreuses recherches sont en cours. »

« C’est la Révolution islamique qui nous a donné du courage, et malgré les sanctions, nous avons fait de grands progrès dans la marine. Les équipements de la marine du CGRI sont à 90% fabriqués grâce à la technologie locale », a-t-il souligné.

« Ces percées ont été réalisées, alors que la portée la plus élevée de nos missiles navals était jadis de 45 km, et que les missiles eux-mêmes étaient censés passer à la phase opérationnelle avec l’aide des conseillers américains, mais à présent, nous fabriquons tout type de missile de surface et de subsurface sans aucune aide étrangère», a-t-il ajouté dans une comparaison avec l’époque du chah.

Sources: Press Tv, Al-Alam