Des centaines de manifestants, dont certains armés, se sont réunis jeudi dans le Capitole de l’État du Michigan, alors que les législateurs de l’État débattaient de la demande du gouverneur démocrate d’étendre ses pouvoirs d’urgence pour lutter contre le coronavirus, a rapporté The Guardian.

Une foule serrée de manifestants, dont certains portaient des fusils, ont tenté d’entrer dans le parquet de la chambre législative, mais ils se sont heurtés aux forces de la police d’État et au personnel du Capitole, selon des séquences vidéo publiées par des journalistes locaux.

Ils ont exigé l’assouplissement des mesures de confinement mises en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Ne portant pas de masques, certains ont hurlé au visage des policiers masqués, pour réclamer l’accès à la Chambre. « Laissez-nous entrer! Laissez-nous entrer! », scandaient les manifestants, alors qu’ils se tenaient côte à côte à l’intérieur de la maison d’État. Peu d’entre eux portaient des masques.

Certains manifestants ont crié des slogans anti-gouvernementaux, notamment en comparant le gouverneur démocrate de l’État, Gretchen Whitmer, à Hitler.

« Juste au-dessus de moi, des hommes avec des fusils nous crient dessus », a tweeté une sénatrice du Michigan, Dayna Polehanki, avec une photo montrant quatre hommes, dont un semblait porter une arme. « Certains de mes collègues qui possèdent des gilets pare-balles les portent », a-t-elle précisé.

Jeudi, une pancarte de protestation devant l’État se lisait : « Les tyrans obtiennent la corde. »

La manifestation de jeudi à Lansing, la capitale du Michigan, était beaucoup plus petite que la manifestation du 15 avril «Opération Gridlock», lorsque les partisans de Donald Trump ont, avec des milliers de personnes, manifesté publiquement contre ce qu’ils disaient être le dépassement de l’ordre strict de rester à la maison de Whitmer.

Beaucoup de personnes lors du «Rallye des patriotes américains» de jeudi, y compris des membres de groupes de miliciens portant des armes à feu et des personnes portant des signes pro-Trump, semblaient ignorer les directives de l’État en matière de distanciation sociale.

Des membres de la milice du Michigan Liberty étaient présents à la manifestation, armés de fusils.

La lente réouverture des économies des États à travers le pays a pris une connotation politique, alors que les politiciens républicains et les individus affiliés à la réélection de Trump ont promu de telles protestations dans les États électoraux swing (pivots), tels que le Michigan.

L’approbation législative de la déclaration d’état d’urgence de Whitmer, qui lui confère des pouvoirs exécutifs spéciaux, devait expirer après jeudi.

Tard dans la journée, la législature dirigée par les républicains a refusé de prolonger la déclaration d’urgence de l’État sur le coronavirus et a voté pour autoriser un procès contestant l’autorité et les actions de Whitmer. Le gouverneur, imperturbable, a répondu par des ordres indiquant qu’une situation d’urgence existait toujours, tout en déclarant de nouveau l’état d’urgence et de catastrophe de 28 jours.

Cette déclaration est le fondement de la mesure de Whitmer relative au séjour à domicile, qui restera en vigueur jusqu’au 15 mai, ainsi que d’autres directives visant à ralentir la propagation du coronavirus.

