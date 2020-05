Les médias israéliens ont rapporté l’arrivée d’un avion cargo des Émirats arabes unis en « Israël » pour transporter du matériel médical de lutte contre le virus Corona, un don d’Abou Dhabi aux Palestiniens.

Selon un responsable israélien, « un avion cargo des Emirats a atterri pour la première fois à l’aéroport israélien « Ben Gourion ».

« Cette soirée est historique à l’aéroport Ben Gourion », a rapporté l’écrivain et journaliste israélien spécialisé dans les affaires du Moyen-Orient, Jackie Hoge, soulignant qu' »un avion des Emirates Airlines a atterri en Israël : un vol direct depuis Abu Dhabi , pour la première fois et publiquement ».

Il a écrit dans un tweet que « le vol était coordonné directement entre Abu Dhabi, capitale des EAU, et les autorités israéliennes », notant que « l’avion transportera plus de dix tonnes de matériel médical pour lutter contre le virus Corona, un don aux Palestiniens. »

Jackie Hoge a ajouté que « ces fournitures médicales seront livrées aux Nations Unies, et qu’elles seront distribuées par le personnel de la Health Corporation à Gaza et à l’Autorité palestinienne », notant que « l’avion atterrira ce soir à 21h30, il videra sa cargaison et retournera cette nuit à Abou Dhabi » .

Le journaliste israélien a confirmé qu’il n’y auvait pas de « fonctionnaire officiel » dans l’avion et qu’aucun de ses passagers ne resterait en « Israël ».

Dans un autre tweet, Jackie Hoge a expliqué qu' »Etihad Airways est une compagnie de l’État, la deuxième en importance aux Émirats arabes unis, appartenant à la famille Al Nahyan qui gouverne l’émirat d’Abou Dab »i, notant qu ‘ »il n’y a pas de relations officielles entre Israël et les Émirats arabes unis, mais qu’il existe des relations étroites officieuses. »

À son tour, une porte-parole d’Etihad Airways à Abou Dabi a déclaré que « la compagnie avait effectué un vol de fret humanitaire spéciale d’Abou Dabi à Tel Aviv le 19 mai, pour fournir des fournitures médicales aux Palestiniens », notant qu ‘ »il n’y avait pas de passagers à bord ».

