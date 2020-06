Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi a déclaré, dans un discours jeudi 18 juin, que l’intervention américaine dans les affaires des différents pays de notre monde islamique est hostile et négative. « Les USA attisent et exploitent les crises sur tous les niveaux économiques, militaires et sécuritaires et autres.. ».

Il a souligné que « l’implication US en Afghanistan et en Irak vise la nation tout entière ».

Et d’ajouter : « les partisans des USA et d’Israël se manifestent de plus en plus, et dévoilent -plus que jamais- leurs relations avec Israël. Qui s’attendait à ce que le régime saoudien, émirati et autres vantent leurs relations avec les Israéliens au point de taxer la Résistance palestinienne de terrorisme? Qui aurait imaginé que le Palestinien serait prisonnier dans les geôles du régime saoudien pour son hostilité à Israël !!? »

Pour le numéro un d’Ansarullah : « On assistera, prochainement, à des agissements publiques conjoints entre Américains, Israéliens et leurs agents, alors qu’ils les font déjà en catimini ».

« Les plus perdants seront ceux qui se sont imaginés que leurs intérêts et bénéfices relèvent de leur collaboration avec les USA et Israël », a-t-il lancé.

Il a rappelé que « l’indépendance de l’hégémonie US a porté ses fruits au sein de la nation. Les USA ont fui Sanaa et n’ont pas osé contrer directement notre peuple, raison pour laquelle ils soutiennent, supervisent et arment leurs marionnettes sur le terrain (pro-saoudiens et émiratis dans leur agression contre le Yémen) ».

Et de poursuivre: « les USA ont renforcé la présence des takfiristes au Yémen, de façon qu’ils servent de prétexte à leur intervention contre les takfiristes, alors qu’en réalité ils les aident à commettre des massacres ».

« Nous ne craignons pas les USA, et nous espérons que le régime saoudien, émirati et leurs traîtres laissent les forces US descendre sur le champ de la bataille (face aux résistants yéménites) », a souligné M.Houthi.

Palestine, Syrie et Liban

Plus loin dans son discours, le chef d’Ansarullah a abordé l’implication US en Palestine, Syrie et Liban, appelant les peuples de notre Oumma (nation) à raffermir les rangs pour avorter les plans US.

« L’ennemi israélien poursuit sa voie criminelle visant le peuple palestinien en annexant davantage de terres et de lieux saints sous protection et bénédiction américaine.

Les complots contre le peuple syrien et le régime fidèle à son peuple et à la nation démontrent l’exploitation américaine et israélienne de leurs agents. Les US ont étendu leur contrôle direct sur les champs de pétrole syriens après avoir fait porter le coût de ce contrôle à leurs agents pour pouvoir piller cette richesse.

Le rôle destructeur US et israélien au Liban se manifeste par une guerre économique. Après avoir échoué militairement et politiquement à vaincre le Hezbollah, ils ont procédé à un complot économique contre le peuple libanais. Ceux qui soutiennent les USA au Liban sont ceux qui s’opposent à l’adoption des politiques économiques susceptibles d’alléger les souffrances du peuple libanais. Mais, ils perdront. Toute la souffrance de notre nation est due aux mesures US et à leurs outils dans nos pays », a expliqué M.Houthi.

Et de conclure : « Lorsque nous ferons de la menace américaine et israélienne une priorité, nous serons dans la bonne direction dans toutes nos voies pratiques. Cependant, ceux qui ignorent le danger américain et israélien le servent directement ou indirectement. Nous continuons à faire face à l’agression, en faisant confiance à Dieu, et en intensifiant nos efforts à tous les niveaux ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah