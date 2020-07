La coalition dirigée par l’Arabie a entamé, le mercredi 1er juillet, une offensive militaire contre différentes régions du Yémen, a annoncé la télévision officielle saoudienne.

Pour sa part, La télévision yéménite AlMasirah a fait état de raids aériens, durant toute la journée et nuit, contre la capitale Sanaa, Ma’reb (centre), Jawf (nord), Bayda (centre), Hajjah (nord) et Saada (nord).

Une fillette et une femme âgée ont été tuées et six autres blessés suites aux frappes ayant visé Saada, a rapporté le correspondant d’AlMasirah.

De son côté, le chef de la délégation nationale et porte-parole d’Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a réitéré « le droit du peuple yéménite de se défendre et de se tenir aux côtés de l’armée et des comités populaires d’Ansarullah dans les opérations douloureuses qu’ils mènent pour contrer le blocus et les raids ennemis ».

Il a critiqué « le mutisme arabe et international face au blocus et raids criminels contre Sanaa et autres provinces yéménites, au moment où l’ONU et autres parties haussent directement le ton quand le peuple yéménite exerce son droit de riposte aux crimes saoudiens ».

« Face à cette politique de deux poids deux mesures, nous assurons que notre peuple se tient derrière l’armée et Ansarullah qui mèneront leurs opérations les plus douloureuses contre l’ennemi ».

Il convient de noter que l’aviation saoudienne, a mené depuis mercredi matin plus de 57 frappes contre différentes provinces du pays.

Les partisans de Hadi appellent Riyad à sa libération

Sur un autre plan, les partisans du président démissionnaire, réfugié en Arabie, ont manifestation dans la province de Taez (sud) pour appeler Ryad à sa libération.

Selon eux, « Hadi et les membres de son gouvernement sont assignés à résidence à Ryad, depuis le déclenchement de l’offensive saoudienne contre le Yémen, en mars 2015 », a rapporté le quotidien AlQuds al-Arabi.

Les protestataires ont également scandé des slogans contre « l’occupation saoudo-émiratie des provinces de Socotra, Mohra, Chabwa et Aden ». Ils ont également rejeté « les transgressions massives commises par les milices pro-émiraties dans les régions méridionales et ce, en complicité avec l’Arabie ».