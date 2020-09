Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a démenti mardi, dans un discours télévisé, les allégations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur l’existence d’un dépôt d’armes, à Jnah, dans le quartier d’Ouzai, près de l’Aéroport international de Beyrouth.

Son éminence a ainsi expliqué : « Nous invitons les médias à se rendre à dix heures du soir à l’installation dont Netanyahu a parlé pour que le monde découvre son mensonge »soulignant « nous ne plaçons pas de missiles dans le port de Beyrouth ou près d’une station-service, nous savons très bien où placer nos missiles ».

Il a ajouté: « Notre invitation a pour but de permettre aux Libanais de distinguer le vrai du faux dans cette bataille de la conscience et que nous ne cachons pas nos missiles entre les maisons. »

Le mensonge de Netanyahou : une usine de fabrication de bombonnes de gaz

Le bureau des médias du Hezbollah a organisé une tournée pour les médias arabes et étrangers dans la région d’Ouzaï de l’installation, qui, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, est un soi-disant lieu de fabrication et de stockage de missiles.

Le chef du bureau des médias du Hezbollah a déclaré : « Nous avons rapidement organisé cette tournée, en ce timing soit quelques heures après les allégations de l’ennemi israélien et en direct pour dénoncer les mensonges de Netanyahu, et non après un jour ou deux pour nous accuser à tort et à travers que nous avons déplacé de quelconques missiles « .

Il a ajouté : » Les affirmations de l’ennemi sont fausses, et cette installation est une installation industrielle dont le propriétaire est un Libanais avec des employés libanais et il n’y a pas de missiles comme vous pouvez le constater « .

Et de poursuivre : » toutes ces allégations mensongères font partie de la guerre psychologique « .

Et de souligner : « il n’est pas dans nos habitudes ni dans nos traditions de jouer le rôle d’éclaireurs pour l’ennemi encore moins de lui fournir des informations ou de démentir ses mensonges, exceptionnellement nous avons organisé cette tournée juste pour assurer aux Libanais que nous ne cachons pas de missiles dans des quartiers civils ».



Les allégations de Netanyahou moquées par les réseaux sociaux et.. les sionistes

Suite à cette tournée, les réseaux sociaux ont diffusé des caricatures de Netanyahou le ridiculisant.

A ce titre, le rédacteur en chef des affaires sionistes, Hassan Hijazi de la chaine satellitaire libanaise Al-Manar a souligné : »Netanyahu tente de fuir son échec à affronter le Covid-19, les experts sionistes ont comparé cet échec à la guerre de Yom Kippour en 73. Dans la matinée, il a lancé des menaces contre l’Iran, et le soir il a montré des images d’entrepôts du Hezbollah à Beyrouth. Netanyahu ment et une grande partie des sionistes ne le croient pas, alors que les sionistes arabes le croient ».

Selon les résultats d’ un sondage israélien d’opinion public sur les prétentions de Netanyahu concernant l’existence d’un entreprôt de missiles du Hezbollah: 96% pensent que Nasrallah dit vrai contre 4% en faveur de Netanyahu.



Pour rappel, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prétendu mardi que le Hezbollah possède un entrepôt d’armes « secret » à proximité de « dépôts » de carburant à Beyrouth, qui pourrait causer une « nouvelle tragédie » en cas d’explosion.

Il a affirmé d’une manière théâtrale que cet « entrepôt » se trouvait « à un mètre » d’une « compagnie de gaz » et à une cinquantaine de mètres « d’une station d’essence ».

« Je dis aux gens du quartier de Jnah vous devez agir maintenant, vous devez vous opposer à ceci car si cela explose ce sera une autre tragédie », a déclaré en anglais Netanyahou. « Je dis au peuple du Liban: Israël ne vous veut aucun mal mais l’Iran si. L’Iran et le Hezbollah vous ont placés délibérément, vous et vos familles, face à un grave danger », a ajouté Netanyahou.

