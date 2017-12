Le vice-secrétaire général des Gardiens de la révolution pour les affaires culturelles et sociales, le général de brigade Mohammad Reza Naqdi, a déclaré que « les USA ont cette impression d’impuissance, car ils sont paralyséd dans la région » a rapporté la chaine staellitaire iranienne alAlam.

S’exprimant dans un discours prononcé samedi soir lors d’une cérémonie dans la ville de Mashhad à l’occasion de la commémoration des martyrs, le général Naqdi a affirmé que « les mauvaises décisions prises par l’administration américaine dans la région du Moyen-Orient sont le fruit de la panique parce qu’ils craignent de perdre leur place face à l’influence croissante de l’Iran ».

Il a souligné que « la révolution islamique est devenue le phare des peuples opprimés et est devenue très influente dans l’axe de la résistance ».

Et de poursuivre : « la résistance mène à la victoire. Certes, cette résistance a son prix, toutefois le prix de la conciliation est de loin plus élevé que celui de la résistance parce que dans la conciliation il y a la défaite, une consécration de la défaite au niveau de l’individu qui vend son honneur et son humanité au despote ».

Et de conclure : « la personne qui négocie dans la peur avec l’oppresseur doit s’attendre à une fin tragique. A titre d’exemple de ce genre de négociation, les pays de la région et les Saoud, qui se considèrent comme des serviteurs des USA au point de leur payer 480 milliards de dollars « .

Pour rappel, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères , Bahram Qassemi avait dénoncé la nouvelle stratégie de sécurité nationale de l’administration américaine, affirmant que le document conduirait indubitablement le monde vers plus d’insécurité.

Il a déclaré que le document publié par l’administration Trump tente déseperement de présenter l’Iran comme une menace totalement condamnable.

M. Qassemi a souligné que le contenu du texte manque de logique et de réalisme, et n’est qu’une répétition des mêmes allégations, des accusations sans fondement de Washington et de quelques états régionaux.

IL a indiqué : »Le contenu de cette stratégie déséquilibrée et unilatérale montre clairement que le gouvernement américain tente de jouer le jeu du blâme face aux défis, aux disfonctionnements et aux problèmes que Trump a provoqué sur la scène nationale et internationale », ajoutant que « de tels problèmes sont devenus de plus en plus visibles au cours de l’année écoulée ».

Il a poursuivi : »Les menaces que les États-Unis s’estiment être confrontées , résultent en grande partie des mauvaises politiques, des comportements et des pratiques de leurs chefs d’État au cours de la dernière décennie envers d’autres nations du monde, en particulier les nombreuses erreurs qu’ils ont commis dans la région de l’Asie occidentale et le golfe Persique ».

« Il semble que les hommes d’Etat américains manquent obstinément de volonté à revoir leurs politiques et leurs comportements, leur vision du monde. C’est pourquoi ils ne peuvent tolérer les politiques et les approches indépendantes de certains pays comme l’Iran, et les considèrent comme contraires à leurs intérêts nationaux et à la sécurité. »

Le porte-parole iranien a souligné que « la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis est une stratégie irresponsable qui mènera sans aucun doute le monde vers plus d’insécurité, augmentera l’instabilité et développera le terrorisme ».

M.Qassemi a accusé l’inattention de la communauté internationale envers l’aventurisme du président américain , ce qui a permis à Donald Trump de développer des politiques et des perspectives basées sur des menaces fabriquées et irréalistes ».

« De telles politiques, a-t-il conclu, n’auront certainement aucun résultat mais de nouvelles défaites pour les Etats-Unis sur la scène internationale et dans des domaines d’intérêt ».

Source: AlManar + Agences