Un porte-parole de la police iranienne a rapporté que l’un des manifestants dans la ville de Najaf Abad a ouvert le feu sur la police, tuant un policier et en blessant trois autres, selon la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

IL s’agit du premier membre des forces de sécurité à être tué depuis que des manifestations ont éclaté la semaine dernière.

Le porte-parole de la police , Saeed al-Mahdi a souligné que » l’un des émeutiers a profité des manifestations pour tirer sur les forces de police avec un fusil de chasse ».

Le ministère iranien de la Sécurité a affirmé avoir arrêté ce lundi « un certain nombre d’émeutiers et que d’autres étaient poursuivis et qu’ils seraient traités avec fermeté ».

Dans un communiqué, le ministère a appelé tous les groupes de la société à la vigilance et à dévoiler l’identité des émeutiers pour les signaler ».

La télévision d’Etat a rapporté que 13 personnes ont été tuées suite aux émeutes qui ont éclaté dans plusieurs villes , 11 d’entre elles sont mortes des suites de leurs blessures dimanche.

Selon l’agence Rajanews, 12 policiers ont été blessés dans la ville d’ Arak ce Lundi lors d’affrontements avec les émeutiers, 100 manifestants ont été arrêtés après avoir provoqué le chaos dans la ville.

Le ministre iranien de la Défense voit la main des ennemis derrière les manifestations

Commentant les manifestations qui secouent depuis plusieurs jours des villes d’Iran, le ministre iranien de la Défense a estimé que des « ennemis de son pays » cherchaient à semer l’instabilité.

Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a fustigé les tentatives des « ennemis de provoquer des rassemblements en Iran, avertissant qu’ils cherchent à installer l’insécurité dans le pays, selon l’agence Farsnews.

« Dans les conditions actuelles, tous les ennemis acharnés de la République islamique d’Iran font de leur mieux pour inciter les gens à organiser des rassemblements et à susciter des troubles», a déclaré le général Hatami, s’adressant aux responsables du ministère de la Défense à Téhéran.

« L’arrogance mondiale [des États-Unis et de leurs alliés, ndlr] et les ennemis de notre pays réfléchissent aux moyens de faire de l’Iran un pays instable », a-t-il ajouté.

Source: AlManar + Agences