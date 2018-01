Dans un entretien avec le journaliste allemand Jurgen Todenhofer, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Zarif a affirmé que « l’Europe ne peut préserver l’accord tant qu’il y a des tentatives à sa violation », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Il a souligné que « l’Europe ne peut pas tenter de violer l’accord nucléaire tout en souhaitant le préserver. Toutes les parties concernées doivent en honorer les clauses sans chercher de prétexte. Nous demandons à l’Europe de soutenir l’accord nucléaire et je crois que la communauté internationale a les mêmes attentes ».

Interrogé sur de nouvelles sanctions contre l’Iran à cause de son programme balistique, M.Zarif a répondu: » En comparaison avec les autres pays de la région, nous avons le budget le plus faible en matière d’ armements » ajoutant que » l’Arabie saoudite dispose davantage de missiles à longue portée, capables de transporter des ogives nucléaires, alors que nous n’avons pas de missiles avec de telles caractéristiques. Les missiles intercontinentaux de Riyad, de fabrication chinoise, ont une portée de 2 500 km. La version originale de ce missile a une portée de 12 000 km. Quant à l’Iran, il ne dispose pas de missiles capables de transporter des têtes nucléaires dont la portée s’élève à plus de 2 000 km. Nous n’utiliserons nos missiles contre aucun pays et avons annoncé que nous n’y aurions recours qu’une fois que nous aurions été agressés ».

Concernant la relation avec l’Arabie-saoudite, M. Zarif a noté que « l’Arabie saoudite est un pays important dans la région sans qui on ne peut accéder à une entente réginale » ajoutant que » la solution pacifique est réalisable. Nous avons connu de nombreuses guerres et cela doit s’arrêter. De notre point de vue, les questions liées au golfe Persique nécessitent un dialogue mutltipartite et l’on doit tenir compte du fait que personne ne peut dominer la région et que tout le monde doit coopérer les uns avec les autres ».

Interrogé sur le fait que si l’Iran avait proposé à Riyad un traité de non-agression, M. Zarif a expliqué : » Nous pouvons le proposer à tout un chacun puisque nous n’avons attaqué aucun pays tout au long de ces 300 dernières années. Lors de la guerre Irak/Iran, nous avons été la cible d’une agression de la part de l’Irak, mais après la guerre, nous avons été les plus proches alliés de l’Irak dans sa guerre contre Daech ».

Source: Médias