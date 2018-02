Ayant à plusieurs fois exprimé son plein soutien à l’Axe de la Résistance, le numéro un du groupe paramilitaire irakien Hezbollah- Al-Noujaba, cheikh Akram al-Kaabi se trouvait ces derniers jours à Beyrouth et plus précisément dans sa banlieue-sud.

Il participait à une cérémonie de commémoration dédicacée au défunt chef militaire du Hezbollah haj Imad Moughniyeh, tombé en martyr en 2008.

Cheikh Kaabi a renouvelé la disposition de son mouvement à participer à toute action destinée à la libération de Jérusalem al-Quds occupée.

« Le mouvement Hezbollah al-Nujaba se rangera aux côtés du Hezbollah libanais jusqu’à ce que la noble Qods soit libérée », a-t-il affirmé.

Ce mouvement constitue une composante des Unités des forces populaires connues plus couramment sous l’appellation des Hachd al-Chaabi qui ont été formées à la hâte, au lendemain de l’occupation de grandes surfaces de l’Irak par la milice wahhabite terroriste Daech (Etat islamique)

« Nous nous battrons aux côtés de l’armée syrienne et des combattants de la Résistance sur tous les fronts jusqu’à ce que la menace israélienne soit neutralisée, que le régime israélien soit rayé de la carte et que la noble Qods soit totalement libérée », a souligné cheikh al-Kaabi.

Le secrétaire général d’al-Nujaba s’est ensuite réjoui de la destruction par l’armée syrienne d’un F-16 israélien, la qualifiant d’acte de bravoure.

« L’armée syrienne a fait preuve de puissance et d’autorité face à l’ennemi usurpateur », a-t-il ajouté.

Selon cheikh Kaabi, cité par le site de la télévision iranienne francophone Press TV, les attaques menées par l’armée israélienne contre les positions de l’armée syrienne et celles des combattants de la Résistance montrent comment Tel-Aviv soutient les groupes terroristes opérant sur le territoire syrien.

« Le régime israélien attaque la Syrie afin d’empêcher les groupes armés qu’il soutient d’être chassés, tout comme le font les forces américaines, qui ont pris directement pour cible les positions des Hachd al-Chaabi en Irak pour donner un coup de main aux terroristes de Daech qui ne cessaient de subir des échecs en série », a déclaré le secrétaire général d’al-Nujaba.

Selon Press TV, cette apparition publique de cheikh Akram al-Kaabi dément les rumeurs selon lesquelles il aurait été tué lors d’un récent raid aérien de l’aviation israélienne sur la banlieue de Damas.