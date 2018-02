De nouvelles images satellitaires révèlent qu’en pleine guerre avec les Kurdes syriens à Afrin, la Turquie est en train d’ériger trois bases militaires illégales dans le nord de la Syrie.

Depuis le 23 août 2017, la Turquie a installé ses forces et ses équipements militaires dans le nord de la Syrie en prétendant avoir l’intention de combattre le réseau terroriste de Daech et les éléments kurdes du PKK. Cela fait plus d’un mois que l’armée turque et ses alliés terroristes ont déclenché un cycle infernal de la guerre dans le nord d’Alep, plus précisément dans la région d’Afrin, une guerre qui n’aboutira pas, semble-t-il, aux objectifs souhaités par Ankara.

Les opérations turques dans le nord de la Syrie : décryptage

En même temps que l’armée turque, secondée par des terroristes opposants au gouvernement légal syrien, ne cesse de suivre ses opérations militaires baptisées « Bouclier de l’Euphrate » et « Rameau d’olivier » dans le nord de la Syrie, les militaires turcs ont commencé à construire, illégalement, trois bases militaires sur le territoire syrien.

Des images satellitaires ont localisé ces trois bases militaires, l’une située dans les montagnes d’al-Sham, près du village de Salat dans la province d’Idlib, l’autre à proximité du district de Deir Samaan, se trouvant dans le nord d’ouest d’Alep et la troisième dans les montagnes de Cheikh Aqeel dans le nord-ouest de la province d’Alep.

Source: PressTV