Pour la neuvième fois consécutive, les USA et l’entité sioniste ont lancé des manoeuvres militaires conjointes simulant une attaque globale contre « Israël » à partir de tous les fronts, a rapporté le quotiden libanais alAkhbar.

Ces manoeuvres visent à « former des soldats à tester divers systèmes de missiles, navires de guerre, hélicoptères et drones » mais aussi à coopérer avec « des forces US débarquanten Israël après avoir été attaqué par des roquettes sur différents fronts » et à « executer « plusieurs scénarios pour faire face à une attaque similaire en recourant à des systèmes de défense antimissiles tels que Gates , le dôme de fer et la fronde de David et Patriot ».

L’armée israélienne a décrit les manoeuvres, baptisées « Jennifer Cobra », et qui dureront deux semaines, comme « énormes » sachant qu’elles impliquent 2500 Marines et 2000 soldats israéliens des forces de l’Armée de l’Air israéliennes et autres unités.

Les exercices comprendront « l’atterrissage des forces aériennes à l’intérieur des lignes par des hélicoptères et des drones décollant d’un navire ».

A noter que le navire de guerre américain Aws Ejima a accosté dans le port de Haïfa avant le début des manoeuvres, transportant des soldats, 30 chasseurs et un hélicoptère. Il y a deux ans, quelque 3 200 soldats israéliens et américains ont participé à des exercices similaires.

Source: Médias