Le guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei a affirmé que « l’Iran ne négociera jamais avec les USA et l’Europe sur sa présence au Moyen-Orient », a rapporté la chaine satellitaire iranienne AlAlam.

Il a souligné : »Alors que les États-Unis maintiennent une présence déstabilisatrice et dangereuse dans la région, on entend certaines parties remettre sans cesse en cause la présence régionale iranienne. Devrons-nous demander la permission des Américains pour notre présence dans la région? Doit-on négocier avec nos voisins ou avec les Américains ? Évidemment, on négociera avec les États-Unis quand on cherchera à s’implanter en Amérique ! »

« En quoi cela vous regarde-t-il ? Et d’ailleurs que faites-vous dans notre région ? Nos négociations, nous les menons avec les peuples de la région et nous avançons à leurs côtés sur le chemin qui est le nôtre », a-t-il martelé.

S’exprimant à l’occasion de l’anniversaire de Sayyda Zahraa (P), fille du prohète Mohammad (S)et épouse de l’Imam Ali (P) , l’Ayatollah Khamenei a souligné le rôle décisif qu’assume la femme au sein de la religion musulmane en termes d’éducation. C’est dans le sens de la perfection spirituelle et scientifique de toute une société que les femmes devront jouer leur rôle . La notion d’égalité entre les hommes et les femmes est une notion sexiste largement exploitée dans le discours occidental. Preuve à l’appui, le témoignage de toutes ces personnalités occidentales violentées qui ont dénoncé ce qu’elles ont subi durant leur vie. Or, en Islam, le voile préserve les femmes de telles offenses. C’est un moyen qui sécurise leur vie sans la restreindre ».

Source: Médias