En plus de ses exploits scientifiques, le physicien britannique Stephen Hawking s’est également distingué de par ses positions en faveur de la cause palestinienne, soutenant et appelant au boycott d’ Israël a rapporté la revue britannique Middle East Eye.

Selon la chaine satellitaire iranienne alAlam, Middle East Eye a souligné que » L’adieu chaleureux accordé au célèbre défunt ne doit pas uniquement être consacré à esprit scientifique inégalé, mais tout autant à son soutien inconditionnel au droit des Palestiniens à la résistance, aussi à son appel à mettre fin à la guerre en Syrie et à sa condamnation de l’invasion US de l’Irak ».

Boycotter « Israël »

La revue britannique rappelle comment « M. Hawking s’est retiré en 2013 d’une conférence portant sur l’avenir d ‘Israël » à alQods », ajoutant qu' »il a décidé de « respecter le boycott » sur les conseils d’académiciens palestiniens ».

Des militants en faveur des droits des Palestiniens ont publié en son hommage sur les réseaux sociaux, ses positions soutenant le mouvement de boycott,appelant à imposer des sanctions contre Israël .

Cela dit, un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a décalré que « jamais un scientifique n’a tenu une position comme celle de Hawking en faveur du boycott d’ Israël ».

« Le boycott académique d’Israël est, à notre avis, scandaleux et inapproprié, en particulier pour la personne dont la liberté et l’humanité sont basées sur l’esprit de liberté », a-t-il dit.

Soutenir la résistance

Prenant la parole sur la chaine satellitaire qatarie Al-Jazeera en Janvier 2009 concernant l’agression israélienne à Gaza,M.Hawking a déclaré: « Le peuple palestinien poursuivra sa résistance , malgré l’occupation par tous les moyens possibles. Si Israël veut la paix, il devra dialoguer avec le Hamas . La Grande-Bretagne l’a fait avec l’armée républicaine irlandaise « , ajoutant que » le Hamas représente les dirigeants qui ont été élus démocratiquement par le peuple palestinien et cela ne peut être ignoré « .

M.Hawking a également utilisé sa page Facebook pour soutenir les chercheurs en Palestine. L’année dernière, il a appelé ses disciples à offrir un don pour soutenir l’ouverture d’une deuxième école de physique palestinienne.

Condamner l’invasion de l’Irak

M.Hawking a également adopté des positions humanitaires envers la guerre en Syrie et en Irak.

En 2014, il a parlé de la guerre en Syrie dans le cadre de la campagne Save the Children lors du troisième anniversaire du conflit, relatant les expériences des enfants touchés par les combats.

« Ce qui se passe en Syrie est quelque chose de détestable, quelque chose que le monde regarde de loin, et nous devons travailler ensemble pour mettre fin à cette guerre et protéger les enfants en Syrie », a déclaré M.Hawking.

Il a également pris position contre l’invasion américaine de l’Irak en 2003.

« La guerre était basée sur des mensonges , selon lesquels l’Irak possédait des armes de destruction massive, et sur des suppositions que le gouvernement de Saddam Hussein avait des liens avec les attentats du 11 septembre, a déclaré Hawking dans un discours en mars 2004.

Source: Médias