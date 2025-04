Le génocide israélien contre les Palestiniens dans la bande de Gaza se poursuit alors que l’armée d’occupation israélienne continue son avancée dans plusieurs régions de l’enclave.

26 martyrs ont été accueilli dans les hôpitaux de l’enclave durant les dernières heures, a indiqué le ministère de la Santé à Gaza qui avait fait état dans la nuit d’au moins 46 Palestiniens martyrs. Il est question de plus de 160 blessés « grièvement ou très grièvement » dans leur majorité, selon le ministère.

Ci-dessous: Témoignage d’une fillette sur ses amies qui ont été tuées dans un raid israélien : « au lieu d’aller à l’école, elles sont dans la tombe. Que Dieu ait pitié de leur âme ».

Les bombardements israéliens intensifs visent spécifiquement les quartiers résidentiels, les maisons et les tentes.

A Khan Younes, au sud de l’enclave, un pilonnage d’artillerie a frappé la région Ami Amer, à l’est de Absane, le quartier al-Amal, à l’ouest ainsi que les tentes à al-Mawaci où 9 martyrs et 20 blessés ont été déplorés.

Ci-dessous: Raid sur Khan Younes dans la nuit

La journaliste Islam Meqdad et son fils Adam font partie des martyrs. (Photo à droite)

A Rafah, l’armée d’occupation a réduit en miettes un carré résidentiel à l’ouest de la ville, ainsi que des maisons et des terres agricoles à proximité de l’axe de Morage, en vue d’élargir la zone qui la sépare de Khan Younes. Des renforts militaires y sont dépêchés.

« L’occupation a entièrement détruit 90% des habitations dans le gouvernorat de Rafah et 85% de ses infrastructures », a révélé le bureau médiatique du gouvernement de Gaza.

A l’est de Gaza-ville, le quartier Choua’iyeh a été bombardé de nouveau ainsi que le quartier Zeytoun au sud. Une pénétration militaire israélienne y est enregistrée pour le deuxième jour consécutif.

En même temps, l’avancée de l’armée d’occupation se poursuit dans les villes de Beit Lahia et Beit Hanoun au nord de l’enclave pour le 17eme jour consécutif.

Le porte-parole de la municipalité de Gaza, Hosni Mahna, a déclaré que les services sont insuffisants dans la ville en raison de la destruction par l’occupation des installations essentielles de la ville, soulignant que les équipes sont incapables de fournir même les services les plus élémentaires.

« Les forces d’occupation ont détruit plus de 75% du siège et des équipements de la municipalité, et les habitants de Gaza sont obligés de retourner dans des maisons incendiées ou délabrées, au milieu de l’effondrement des services de base, ce qui complique encore davantage la vie des citoyens», a-t-il indiqué pour les médias.

Source: Divers