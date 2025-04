Plusieurs villes du monde ont été le théâtre de manifestations de masse en soutien à la Palestine et en condamnation du génocide perpétré par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Dans une déclaration appelant à » Une grève générale mondiale pour Gaza, le 7 avril 2025″, publiée par le Comité des forces nationales et islamiques à Gaza, il est indiqué : « Nous lançons un appel, au nom de chaque enfant massacré, de chaque femme en deuil et de chaque personne âgée opprimée, à la nation arabe et islamique et à tous les peuples libres du monde, pour qu’ils se mobilisent en soutien à Gaza et rejettent les massacres soutenus par les États-Unis. »

La déclaration appelle à des manifestations et des marches dans le monde entier pour encercler les ambassades américaines et israéliennes, mettre fin au soutien militaire à l’occupation et contrecarrer les projets de normalisation. Il a également souligné que le peuple palestinien n’est pas seul, mais bénéficie d’un soutien populaire mondial.

Des milliers de personnes ont participé ce dimanche à cet appel.

À Istanbul, de grandes foules, menées par des religieux, se sont rassemblées devant le consulat israélien pour dénoncer la guerre en cours à Gaza. Les manifestants ont brandi des drapeaux turcs et palestiniens et scandé des slogans appelant à la fin immédiate de la guerre et à l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, qui est confrontée à un effondrement total dans tous les aspects de la vie.

À Paris, les partisans de la Palestine ont organisé une manifestation massive contre l’escalade de la rhétorique raciste des partis d’extrême droite et leur complicité dans la guerre contre Gaza. La manifestation est devenue une plateforme d’expression des valeurs révolutionnaires françaises, les participants affirmant leur rejet de la guerre et leur appel à la liberté et au droit des peuples à la vie.

À Malmö en Suède, des militants ont organisé une manifestation de masse qui comprenait une reconstitution symbolique des massacres commis à Gaza, exigeant la fin immédiate du génocide et la responsabilité des dirigeants de l’occupation.

#شاهد | نشطاء في السويد يحاكون المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة pic.twitter.com/cZ0xGHopQz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 6, 2025

À Londres, des dizaines de milliers de personnes ont participé à une manifestation nationale massive dans le cadre du mouvement mondial pour arrêter la guerre. Les participants ont condamné le blocage de l’aide et la coupure d’électricité aux civils, et ont appelé à la fin des exportations d’armes vers Israël et à l’imposition de sanctions. La manifestation comprenait des discours de parlementaires, de représentants de mouvements politiques et de syndicats.

À Washington, d’immenses foules sont descendues dans la rue pour dénoncer l’agression israélienne et le soutien de l’administration américaine à celle-ci. Les manifestants ont scandé des slogans exigeant la fin des massacres de civils et dénonçant la politique de soutien à l’occupation du président Donald Trump.

Des manifestations ont eu lieu à Séoul et dans plusieurs autres villes sud-coréennes, auxquelles ont participé des partisans de la cause palestinienne, exigeant la fin des crimes commis dans la bande de Gaza et une réponse aux revendications de la grève mondiale.

A Rabat au Maroc, une manifestation massive a eu lieu en rejet de la guerre contre Gaza, exigeant l’ouverture des points de passage et l’entrée de l’aide. Les manifestants ont également brandi des slogans dénonçant l’occupation continue et ses crimes.

Des manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens, dont l’un à l’effigie de Yahya Sinouar, ancien chef du Hamas tué par Israël, et des enfants ont porté des linceuls blancs maculés de rouge, symbolisant les jeunes victimes du territoire palestinien meurtri par un an et demi de guerre, ont constaté des journalistes de l’AFP.

En Jordanie, les étudiants de l’Université Al-Zaytoun ont organisé un stand de soutien à Gaza et à la résistance, affirmant leur pleine solidarité avec le peuple palestinien face à l’agression.

En Cisjordanie et à al-Qods occupées, le Syndicat des ingénieurs – section de Jérusalem a annoncé une grève générale et une interdiction des chantiers. Le Syndicat général des enseignants a également annoncé son engagement à une grève dans les écoles de Cisjordanie et de Jérusalem lundi, pour protester contre les massacres israéliens et le silence de la communauté internationale.

Une manifestation a aussi eu lieu en Tunisie.

Source: Divers