Les forces armées yéménites de Sanaa ont rapporté avoir visé dans la nuit de samedi à dimanche les pièces militaires navales américaines en mer Rouge en riposte à l’offensive américaine contre leur pays et en soutien au peuple palestinien.

Selon leur porte-parole le général Yahia Saree « la force balistique, l’armée de l’air et les forces navales yéménites ont affronté un certain nombre de navires de guerre américains dans le nord de la mer Rouge, y compris le porte-avions Truman, en utilisant un certain nombre de missiles de croisière et de drones. »

« L’opération a empêché l’ennemi de lancer des attaques agressives contre notre pays pendant la période ciblée », a-t-il précisé.

Le général Saree a également révélé que la marine yéménite avait tiré un missile balistique anti-navires contre un navire de ravitaillement dédié au Carrier Strike Group 8.

Saree a rappelé que les forces armées de son pays « continueront à mener leurs opérations de soutien et de défense jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé. »

Les médias yéménites ont, pour leur part rapporté que des avions américains ont ciblé l’île de Kamaran à Hodeïda avec cinq raids. L’agression américaine a visé un magasin d’énergie solaire dans la région de Hafsin, à l’ouest de la ville de Saada, au cours de laquelle il y a eu 2 martyrs et 4 blessés, selon le ministère yéménite de la Santé.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un communiqué avait rapporté que l’armée de l’air yéménite a mené « une opération militaire visant une cible militaire israélienne à Jaffa occupée (Tel Aviv) avec un drone Jaffa, en soutien au peuple palestinien opprimé et en réponse à la guerre de génocide en cours contre Gaza. »

Il a noté que les défenses aériennes ont pu abattre « un avion de reconnaissance Giant Shark F360 opérant pour le compte de l’ennemi américano-israélien alors qu’il effectuait des missions hostiles dans l’espace aérien du gouvernorat de Saada, en utilisant un missile sol-air fabriqué localement. »

Dans son discours vendredi, le chef d’Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik Badreddine al-Houthi, avait affirmé que « l’agression américaine contre le pays s’intensifie, mais elle a échoué et n’a pas affecté nos capacités militaires ». Accusant « les Etats-Unis de mener son offensive contre le Yémen dans le cadre de leur partenariat avec l’ennemi israélien dans sa guerre contre le peuple palestinien ».

La chaine de télévision américaine CNN a révélé que la campagne militaire américaine contre le Yémen a coûté en trois semaines près d’un milliard de dollars et son efficacité est limitée.

Source: Divers