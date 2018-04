Avec la prise de Douma, l’enclave de la Ghouta orientale est aujourd’hui entièrement libérée.

Alors que se poursuit l’opération d’évacuation des derniers rebelles de la milice pro saoudienne Jaïsh al-Islam et qui devrait se terminer ce jeudi 12 avril, le drapeau syrien a été arboré sur les hauts bâtiments de cette ville.

Celle-ci a été le foyer de la contestation pacifique en 2011, avant qu’elle ne soit confisquée et militarisée avec l’aide des puissances occidentales et des monarchies du Golfe.

Le sort du chef militaire de cette milice a aussi été décidé. Issam Bouwaydani ne se rendra pas avec les autres miliciens vers Jarablus, dans le nord de la Syrie, mais va quitter la Syrie. Sa destination n’a pas été signalée.

Les militaires de l’armée gouvernementale syrienne ont réussi à établir complètement leur contrôle de la ville de Douma, qui restait jusqu’à ce jour le dernier bastion des radicaux dans la Ghouta orientale, a déclaré le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le général Youri Evtouchenko.

Le général a également ajouté que suite à la libération de Douma, la police militaire russe serait déployée dans la ville afin de veiller à la sécurité et au respect de l’ordre lors de la transmission Douma à Damas.

Un père qui a perdu un fils à Douma et croyait qu’il faisait partie des otages

Selon Viktor Poznikhir, chef adjoint de la direction opérationnelle principale de l’état-major russe, avant de sortir, les miliciens ont remis à la partie russe plus de 400 unités de leurs armements lourds et moyens, y compris des mitrailleuses lourdes, des lance-grenades, des fusils de précision et d’assaut.

Depuis le lancement de la campagne militaire pour la libération de la Ghouta orientale, à la mi-février, quelques 165.000 personnes ont été évacuées au total. Parmi eux figurent les 20.398 miliciens et les 38.133 membres de leurs familles, selon l’état-major russe.

On est certes bien loin des 400 mille habitants argués par les médias occidentaux et les agences internationales qui ont joué un rôle de propagande malsain contre la Syrie.

Il est également question de 250 otages retenus par des combattants en captivité qui ont été libérés.

Selon la télévision libanaise satellitaire, Jaïsh al-Islam ont brûlé leurs sièges avant de sortir.

Les images diffusées par la télévision ont montré des scènes de liesse dans les rues de Douma, les gens remerciant le président Bachar al-Assad et la Russie.

Source: Divers