Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Bahram Qassemi a vivement condamné la récente frappe israélienne visant le territoire de la Syrie , la qualifiant d’ »une agression flagrante qui reflète la nature belliciste d’ »Israël »,voire la Syrie se réserve le droit de se défendre contre leurs agresseurs.

Il a souligné que « la violation de la souveraineté de Damas révèle la volonté d’Israël à ne pas préserver la stabilité, la sécurité et la paix dans la région. Israël voit sa sécurité dans l’instabilité de la région ».

Il a regretté qu’ »Israël se permette d’attaquer régulièrement la Syrie sous des prétextes infondés. La violation de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de la Syrie transgresse toutes les lois, les règles et les principes internationaux ».

Et de poursuivre : « L’indifférence des pays et des instances internationales vis-à-vis de telles agressions est un feu vert pour Israël lui permettant de poursuivre ses exactions ».

Et d’ajouter : » Damas a fait preuve d’une résistance remarquable pendant les sept dernières années, face aux attaques sanglantes des terroristes soutenus par le régime israélien, les États-Unis et certains de leurs alliés arabes. La Syrie a fait subir aux terroristes des revers cinglants et a saboté les plans de leurs sponsors. C’est pourquoi ces derniers sont passés à l’acte en Syrie dans le but de déséquilibrer les rapports de force au profit des groupes terroristes en déclin « .

Source: ISNA