Le missile de croisière Ghadir est l’un des derniers missiles anti-sous-marins iraniens . Il est capable d’affronter une guerre électronique et jouit d’une grande précision, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Il a une portée de 300 kilomètres et est capable de frapper des cibles ennemies avec une grande précision et possède une capacité destructrice énorme. Il a été conçu et produit par des experts et des spécialistes iraniens travaillant dans les industries de la défense en République islamique d’Iran.

Le missile de croisière Ghadir peut être lancé depuis les côtes et de navires militaires,lui conférant une capacité de mouvement et une grande flexibilité opérationnelle.

Ghadir est l’un des missiles les plus avancés et survole à basse altitude.

Au cours de l’année écoulée, il a été testé dans le cadre de manoeuvres baptisées Mohammad Rasoulallah (r) menées par l’armée de la République islamique .

Sa ligne de production a été lancée en Février et de grandes quantités de missiles ont été livrées aux forces navales des Gardiens de la Révolution.

Source: Médias