Les Etats-Unis se sont dits « prêts à réagir » si l’Iran les attaque pour marquer le premier anniversaire de la mort du général Qassem Soleimani, a déclaré dimanche le chef des forces américaines au Moyen-Orient, le général Frank McKenzie, en tournée dans la région à deux semaines de cet anniversaire.

« Nous sommes prêts à nous défendre et à défendre nos amis et nos alliés dans la région, et nous sommes prêts à réagir si nécessaire », a déclaré le Général McKenzie, chef du commandement central de l’armée américaine (Centcom), à quelques journalistes.

« Mon jugement est que nous sommes dans une très bonne position et que nous serons prêts, quoi que les Iraniens ou leurs alliés décident de faire », a-t-il ajouté au cours d’un entretien téléphonique depuis un lieu non précisé dans la région.

Le commandant du Centcom a indiqué s’être rendu à Bagdad et en Syrie pour y rencontrer les forces américaines.

Signe que les responsables militaires américains craignent effectivement une opération iranienne pour venger le puissant général iranien Qassem Soleimani, assassiné le 3 janvier 2020 par un drone US près de l’aéroport de Bagdad, cette tournée n’avait pas été annoncée.

De même, la tournée la semaine dernière du chef d’état-major américain, le général Mark Milley au Qatar, en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, en ‘Israël’ et en Afghanistan, est resté secrète jusqu’à son départ de la région.

Source: Avec AFP