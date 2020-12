Les parlementaires israéliens ont rejeté tôt mardi 22 décembre un projet de compromis sur le budget de l’Etat, augmentant ainsi les chances de la convocation de nouvelles élections dès la fin de la journée.

Après les dernières élections, en mars dernier, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz avaient formé un gouvernement « d’unité et d’urgence » pour affronter la crise sanitaire en mettant un terme à la plus longue crise politique de l’histoire de l’entité sioniste.

L’accord incluait une rotation au poste de Premier ministre et stipulait que le gouvernement adopterait un seul budget pour deux ans (2020 et 2021), mais le Likoud de M. Netanyahu a proposé de voter deux budgets différents, ce que la formation Bleu-Blanc de M. Gantz a refusé.

Le vote sur le budget avait été repoussé avec à la clé la date butoir du 23 décembre. Si aucun budget n’est adopté d’ici cette échéance, la Knesset se dissoudra automatiquement et de nouvelles élections seront convoquées fin mars 2021.

Le parti de Benny Gantz a annoncé ces dernières heures un nouveau projet: tenir un nouveau vote afin de repousser l’adoption du budget 2020 d’ici le 31 décembre et celui de l’année 2021 au 5 janvier.