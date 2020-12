L’Iran a mis en garde, le lundi 28 décembre 2020, contre toute atteinte aux « lignes rouges » de sa sécurité dans le Golfe, lors d’une conférence du porte-parole des Affaires étrangères, après des rumeurs sur le déplacement d’un sous-marin israélien vers la région.

Saïd Khatibzadeh a également souligné que son pays se défendra contre toute « aventure » américaine durant les derniers jours du président Donald Trump à la Maison Blanche.

Ces déclarations interviennent une semaine après l’annonce par l’US Navy que son sous-marin nucléaire avait emprunté le détroit d’Ormuz, dans une nouvelle démonstration de force dirigée contre l’Iran.

Des médias israéliens ont ensuite rapporté qu’un sous-marin israélien, en route vers le Golfe, avait traversé le canal de Suez, information que Téhéran a démenti.

« Tout le monde sait ce que signifie le golfe persique pour l’Iran » et « connaît les politiques de Téhéran dans le domaine de la sécurité et de la défense nationale », a déclaré lundi le porte-parole Khatibzadeh lors d’une conférence de presse en ligne.

« Tout le monde sait très bien à quel point le risque est élevé s’il veut franchir les lignes rouges de l’Iran », a-t-il ajouté.

« Nous avons envoyé des messages au gouvernement des États-Unis et à nos amis dans la région avertissant que le régime américain actuel ne se lance pas dans une nouvelle aventure dans les derniers jours de sa présence à la Maison Blanche », a déclaré M. Khatibzadeh.

Le porte-parole a enfin dit espérer que « les personnes rationnelles à Washington seront capables de contrôler les tensions » jusqu’au 20 janvier, date de la prise de fonction du président américain élu Joe Biden.

L’Iran et les États-Unis se sont trouvés au bord de la guerre par deux fois depuis juin 2019 – notamment après l’assassinat de Soleimani – sur fond de tensions dans le Golfe et autour de l’accord international de Vienne sur le nucléaire iranien (2015) dénoncé unilatéralement par M. Trump et dont il s’est retiré en 2018.

Source: Avec AFP