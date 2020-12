48 Américains sont les principaux accusés dans l’assassinat du chef de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, a assuré le porte-parole du Comité populaire de commémoration du martyre du lieutenant-général Qassem Soleimani, Hussein Amir Abdollahiane.

Lors d’une conférence de presse qu’il a tenue le 27 décembre sur les procédures judiciaires et légales pour confronter ces auteurs, il a révélé que la justice iranienne est en contact avec 6 pays pour suivre le dossier de l’assassinat.

Le 3 janvier 3 janvier 2019, un raid américain sur l’ordre du président Donald Trump a tué a proximité de l’aéroport de Bagdad en plus du général du CGRI, le chef-adjoint du Hachd al-Chaabi, Abou Mahdi Al-Mohandes, et leurs dix compagnons.

Selon le porte-parole du Conseil de la magistrature suprême irakienne Haidar Ali Nouri, l’enquête se trouve à un stade avancé.

« Les éléments de preuve ont été recueillis en enregistrant les déclarations des demandeurs de droit personnel et en écoutant les témoignages des témoins de l’attentat des employés de l’aéroport international de Bagdad et des employés des services de sécurité »,a-t-il ajouté.

Faisant état qu’ont aussi été enregistrées les déclarations du représentant juridique du ministère irakien des Affaires étrangères et du représentant juridique de l’ambassade de la République islamique d’Iran à Bagdad qui ont tous deux porté plainte contre toute personne reconnue coupable ou d’implication dans le crime, au nom des familles des martyrs.

Ils l’ont transformé en héros éternel

En outre, le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabii a assuré que le monde serait bien plus en sécurité sans les assassins de Qassem Soleimani.

« Ses assassins n’ont pu occulter son souvenir. Ils l’ont transformé en un héros éternel aussi bien pour les Iraniens que pour tous les peuples libres du monde », a-t-il déclaré lors d’un point de presse, a rapporté la chaine de télévision iranienne arabophone al-Alam.

A l’occasion de l’approche de la première célébration du martyre du général Soleimani et de son compagnon de route Mohandes l’agence U-News a diffusé des images vidéo exclusives des deux hommes prises sur un axe de combat contre Daech.

Les images le montrent entre autres en train de féliciter aux officiers de l’armée irakienne la libération d’une région irakienne.

