Le commandement de l’US Air Force en Europe et en Afrique a annoncé sur son site le déploiement de drones de combat MQ-9 Reaper en Roumanie.

«L’US Air Force a basé des aéronefs MQ-9 Reaper et environ 90 aviateurs à la 71e base aérienne de Campia Turzii, en Roumanie, pour mener des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en appui des opérations de l’Otan», a indiqué le commandement sur son site.

La période pour laquelle les drones resteront déployés en Roumanie n’a pas été précisée.

Capacité à réagir aux menaces émergentes

«Le positionnement avancé et prêt au combat de nos MQ-9 à cet emplacement stratégique clé rassure nos alliés et partenaires, tout en envoyant un message à nos adversaires, indiquant que nous pouvons réagir rapidement à toute menace émergente», a détaillé le général Jeff Harrigian, commandant de l’US Air Force en Europe et en Afrique.

Le communiqué signale que ce déploiement «a été entièrement coordonné avec le gouvernement roumain» et traduit «l’engagement des États-Unis en faveur de la sécurité et de la stabilité de l’Europe.

«Il vise à renforcer nos relations avec les alliés de l’Otan et d’autres partenaires européens», affirment les militaires.

Les drones MQ-9 Reaper sont construits par l’entreprise américaine General Atomics. Ils sont équipés d’un turbopropulseur et volent à plus de 400 km/h à une altitude maximale de 13.000 mètres. Leur durée du vol maximale est de 24 heures.

Source: Avec Sputnik