Une institution marocaine a signé, vendredi 15 janvier, un accord avec le Département d’État américain, avec le soutien officiel du gouvernement, pour lutter contre l’antisémitisme et l’antisionisme, a rapporté le site d’information JTA.

L’accord, signé par le président de l’Association Mimouna, El Mehdi Boudra, et Elan Carr, le représentant du département d’État pour la lutte contre l’antisémitisme, symbolise l’ambition des accords de normalisation signés sous l’égide de l’administration Trump, de normaliser l’acceptation non seulement d’Israël, mais aussi du sionisme, au sein des populations arabes.

Le texte stipule que les parties « entendent travailler ensemble pour partager et promouvoir les meilleures pratiques afin de combattre toutes les formes d’antisémitisme, y compris l’antisionisme et la délégitimisation de l’État d’Israël »…

Cet accord « renforce le partenariat profond et de longue date entre nos deux pays dans la lutte contre toutes les formes d’intolérance et la promotion de la paix et de la coexistence », a déclaré l’ambassadrice du Maroc aux États-Unis, la princesse Lalla Joumala.