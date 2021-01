Téhéran a salué mercredi le départ du « tyran » Donald Trump, jugeant que « la balle est dans le camp » du nouveau président américain Joe Biden pour un éventuel retour de Washington à l’accord sur le nucléaire iranien.

Le président iranien a dénoncé « le règne affreux » du 45e président des États-Unis et espère pouvoir négocier avec son successeur.

« L’ère d’un autre tyran arrive à son terme et aujourd’hui est le dernier jour de son règne affreux », a déclaré Hassan Rohani en Conseil des ministres, à quelques heures de l’investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis.

« Tout au long de ses quatre années (à la Maison Blanche, Donald Trump) n’a porté d’autres fruits que ceux de l’injustice et de la corruption et (il) n’a apporté que des problèmes à son propre peuple et au reste du monde », a ajouté le président iranien dans cette allocution télévisée.



Sanctions iraniennes contre Trump, Pompeo et quelques autres responsables américains

« Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, afin de mettre en œuvre la loi contre les violations des droits de l’homme et les actes aventureux et terroristes des États-Unis dans la région, approuvée par le Parlement islamique d’Iran, a mis sur sa liste de sanction un certain nombre d’Américains pour avoir commis des crimes terroristes et pour avoir encouragé et soutenu le terrorisme », a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« Les hauts responsables américains boycottés sont: le président Donald Trump, le secrétaire d’État Mike Pompeo, l’ancien secrétaire à la Défense Mark Speer, le secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, la directrice de la CIA Gina Haspel et l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, l’ancien chef du Groupe d’action sur l’Iran et l’ancien représentant spécial du secrétaire d’État pour l’Iran Brian Hook, le représentant spécial du Département d’État pour l’Iran Elliott Abrams, et la directrice du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département américain du Trésor Andrea Gacki », a-t-il précisé.

« Ces responsables ont été placés sur la liste des sanctions de la République islamique d’Iran pour violation des règles et des principes fondamentaux du droit international, y compris les droits de l’homme », a insisté le diplomate.

Source: Médias