Le Hamas a exigé que le nouveau président américain Joe Biden « corrige le cours historique des politiques américaines erronées et injustes envers le peuple palestinien ».

« Il y a peu de regret sur le départ de Trump, car il est le plus grand sponsor de l’injustice, de la violence et de l’extrémisme dans le monde, et le partenaire direct de l’occupation israélienne », a déclaré le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum, cité par les médias israéliens.

M.Barhoum a appelé la nouvelle administration Biden à respecter « le peuple palestinien et ses choix démocratiques ».

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a félicité le nouveau président américain Joe Biden.

« Nous sommes impatients de travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde », a déclaré Abbas.

« Nous espérons que la présence de Biden (à Washington) sera l’occasion d’appliquer le droit international et de résoudre le conflit en établissant un Etat palestinien indépendant et en mettant fin aux souffrances du peuple palestinien », a affirmé de son côté Jibril Rajoub, haut cadre du Fatah.

« (…) Le départ (de Donald Trump) sert les intérêts de l’Amérique et préserve l’ordre international et la démocratie dans le monde », a-t-il ajouté.

« Le monde entier et les Palestiniens ont poussé un soupir de soulagement après le départ de Trump et l’accord du siècle », nom de son plan controversé sur le règlement du conflit israélo-palestinien, a renchéri Azzam al-Ahmad, un cadre de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP).