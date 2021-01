Signe d’inquiétude israélienne : les F-35 israéliens ne quittent pas l’espace aérien libanais.

Dans la journée du lundi 25 janvier, 6 violations aériennes ont été enregistrées entre 15 :25 et jusqu’à 21 :35, heure de Beyrouth/al-Qods occupée. Et deux autres dans la soirée et jusqu’à 1 :00.

Selon l’agence nationale d’information ANI, au cours de ces violations, l’ennemi israélien effectuait des vols circulaires au-dessus de plusieurs régions libanaises.

Et à la frontière entre la Palestine occupée et le Liban, les activités de qui reflètent l’inquiétude israélienne ne connaissent pas de répit depuis le matin du mardi 26 janvier.

Selon le correspondant d’al-Manar au sud du Liban, les positions de l’ennemi israélien à Ramtha, Samakah, Rweisat al-Alam, et dans les hauteurs de Kfar Chouba et des hameaux de Chébaa ont été le théâtre d’une campagne de ratissage de grande envergure vers les bois environnants, à l’aide de mitrailleuses lourdes, moyennes et légères, au milieu de survols de drones de reconnaissance israélien aud dessus de la zone.

Dans l’après-midi, un char israélien a violé la clôture de barbelés dans la localité de Kroum al-Sharqi , proche du village de Meis al-Jabal, accompagné d’un deuxième char et d’une jeep militaire.

Plus de dix soldats, accompagnés de chiens policiers, se sont déployés entre la ligne bleue et la clôture de barbelés, a indiqué ANI.

Le dimanche 24 janvier, les violations étaient terrestres, aériennes et maritimes. Ayant dépêché ses militaires niveau de la rivière de Wazzani, l’ennemi israélien a dérobé sept vaches.

Depuis juillet 2020, Israël est sur e qui vive dans l’attente de la riposte du Hezbollah à l’assassinat de l’un de ses combattants dans un raid israélien à proximité de l’aéroport de Damas.

Source: Médias