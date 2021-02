Donald Trump ne pourra pas briguer un mandat en 2024, a estimé l’ex-ambassadrice américaine à l’ONU Nikki Haley dans un entretien publié vendredi 12 février, estimant qu’il avait «laissé tomber» le parti républicain en s’obstinant à refuser sa défaite à la présidentielle.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, une fidèle de M. Trump, actuellement jugé au Sénat pour «incitation à l’insurrection», s’est aussi dite «profondément troublée» par l’attitude de l’ancien président, qui n’a cessé de contester le résultat de l’élection du 3 novembre.

«Il ne briguera pas de mandat fédéral», a-t-elle dit lors de cet entretien à Politico réalisé quelques jours après l’assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole, le 6 janvier, alors que les élus certifiaient le résultat du scrutin.

«Je ne pense pas qu’il sera présent, je ne pense pas qu’il puisse, il est tombé trop bas», a-t-elle expliqué.

L’ex-ambassadrice a aussi critiqué le parti républicain pour avoir soutenu les accusations de M. Trump, qui dénonçait, sans apporter de preuves, des «fraudes massives» avant et après l’élection qui a porté Joe Biden au pouvoir.

«Nous devons reconnaître qu’il nous a laissé tomber», a déclaré Nikki Haley, dans cette première critique publique de Donald Trump, dont elle était très proche.

«Il a pris un chemin qu’il n’aurait pas dû prendre, et nous n’aurions pas dû le suivre et nous n’aurions pas dû l’écouter. Et nous ne devons jamais laisser cela recommencer», a-t-elle ajouté.

«Je ne le reconnais plus», a-t-elle dit à propos de l’ex-président. «La personne avec laquelle j’ai travaillé n’est pas celle que j’ai regardée depuis l’élection.»

Selon elle, «tout le monde a menti» aux électeurs républicains pour les convaincre que les démocrates avaient volé l’élection.

Nikki Haley, à qui l’on prête régulièrement des vues sur la Maison-Blanche, a confirmé qu’elle songeait à une candidature à la présidentielle de 2024.

Le procédure de destitution au Sénat, engagée par les démocrates pour empêcher tout retour de M. Trump en politique, «est une perte de temps», a-t-elle affirmé.

L’ex-président conserve une grande influence sur le parti républicain et une majorité de sénateurs républicains devraient refuser de s’associer aux démocrates pour le condamner.

Source: Avec AFP