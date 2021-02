L’état-major de l’armée iranienne clarifie les déclarations du ministre iranien de la Sécurité sur l’identité du principal coupable de l’assassinat du scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh.

L’état-major de l’armée iranienne a souligné que » la personne dont a parlé le ministre iranien de la Sécurité et du Renseignement suivait une formation dans les forces armées en 2014, et il a été expulsé la même année pour des raisons morales et parce qu’il est toxicomane, et il n’a pas toute identité militaire. »

Le ministre iranien de la Sécurité et du Renseignement avait déclaré plus tôt que « le principal coupable de l’assassinat de Fakhri Zadeh était un des expulsés des forces armées, et il a quitté le pays avant de mener l’opération et est actuellement poursuivi ».

Le 29 novembre 2020, la sécurité iranienne a annoncé qu’elle avait trouvé des indices sur les personnes impliquées dans l’assassinat d’Al-Alamzadeh, et a déclaré que des informations à leur sujet seraient révélées plus tard.

Auparavant, l’agence iranienne « Fars News Agency » a révélé de nouveaux détails sur la méthode d’assassinat de Zadeh, près de la capitale, Téhéran, le 27 novembre 2020.

Après l’assassinat, un responsable du renseignement israélien a admis au « New York Times » que Tel Aviv avait assassiné le scientifique iranien Zadeh et que « Israël » prendrait toutes les mesures nécessaires contre le programme nucléaire iranien.

Source: Traduit d'AlMayadeen